Das Bekleidungsunternehmen Galeria Karstadt Kaufhof eröffnet voraussichtlich im Oktober 2023 eine ca. 3.000 m² große C&A-Filiale in der neu gestalteten Fußgängerzone Gorkistraße im Tegel Quartier in Berlin-Tegel. Der neue Standort erstreckt sich vom Erdgeschoss bis in das erste Untergeschoss.

[…]