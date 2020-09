C&A verlängert langfristig in der Fronhofer Galeria

Die Deutsche Immobilien-Gruppe (DI-Gruppe) konnte jetzt mit C&A eine langfristige Verlängerung des Vertrages in der Fronhofer Galeria in Bonn vereinbaren. Der Modehändler, ein Mieter der ersten Stunde 2004, nutzt knapp 1.200 m² im 1. Obergeschoss des nahezu vollständig vermieteten Einkaufszentrums in Bad Godesberg.

