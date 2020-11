CA Immos Konzernergebnis deutlich unter Vorjahreswert

Trotz eines positiven Bewertungsbeitrags im 3. Quartal wirkt sich das – in Folge der Pandemie und ihrer vielfältigen Auswirkungen – negative Neubewertungsergebnis nach wie vor belastend auf das Konzernergebnis der CA Immo aus. In den ersten neun Monaten des Jahres 2020 wurde ein FFO I in Höhe von 104,7 Mio. Euro generiert, der 3,3% über dem Vorjahreswert von 101,4 Mio. Euro liegt. FFO I ist eine wesentliche Kennzahl für die nachhaltige Ertragskraft des Konzerns, die vor Steuern und um das Verkaufsergebnis und sonstige nicht nachhaltige Effekte bereinigt berichtet wird. FFO I je Aktie belief sich zum Stichtag auf 1,13 Euro (1-3Q 2019: 1,09 Euro).

.

Der um den Buwog-Einmaleffekt (siehe „indirekte Aufwendungen“) bereinigte FFO II (inklusive Verkaufsergebnis und nach Steuern) lag zum Stichtag bei 120,4 Mio. Euro, ein Zuwachs zum Vorjahreswert in Höhe von 21,6% (1-3Q 2019: 99,0 Mio. Euro). FFO II bereinigt je Aktie stand bei 1,29 Euro (1-3Q 2019: 1,06 Euro).



CA Immo verbuchte in den ersten neun Monaten 2020 einen soliden Zuwachs der Mieterlöse um 7,7% auf 177,6 Mio. Euro (1-3Q 2019: 164,8 Mio. Euro). Diese positive Entwicklung steht – neben der erfolgreichen Bewirtschaftung des Bestandsportfolios mit einer hohen Vermietungsquote – in Zusammenhang mit dem Portfoliowachstum der vergangenen Monate. Das Nettomietergebnis belief sich nach den ersten drei Quartalen auf 159,5 Mio. Euro (1-3Q 2019: 144,4 Mio. Euro), ein Zuwachs von 10,5% im Jahresvergleich. Die Covid-19-Pandemie hat das Nettomietergebnis bis zum Stichtag 30.09.2020 mit insgesamt –3,2 Mio. Euro belastet. Dies betrifft vor allem Einzelwertberichtigungen und in geringerem Ausmaß Mietreduktionen, denen jedoch gegenläufige Effekte aus Anreizvereinbarungen (mietfreie Zeiten) gegenüberstehen. Die Effizienz der Vermietungsaktivitäten, gemessen als operative Marge im Bestandsgeschäft (Verhältnis von Nettomietergebnis zu Mieterlösen), lag mit 89,8% über dem Niveau des Vorjahreswerts von 87,6%.



Das Ergebnis aus Immobilienhandel und Bauleistungen stand zum Stichtag bei 6,1 Mio. Euro (1-3Q 2019: –1,6 Mio. Euro). Das Ergebnis aus dem Verkauf von langfristig gehaltenem Immobilienvermögen belief sich zum 30.09.2020 auf 24,9 Mio. Euro (1-3Q 2019: 16,3 Mio. Euro). Der wertmäßig größte Beitrag wurde durch den Verkauf des Bürogebäudes Cube Berlin generiert [Nuveen und Ca Immo closen Berliner Cube-Deal].



„Nach einem verhaltenen ersten Halbjahr hat sich die Dynamik der Transaktionsmärkte im 3. und 4. Quartal 2020 spürbar erhöht. Wir konnten dieses Umfeld optimal nutzen, um die Qualität unseres Bestandsportfolios durch den gezielten An- und Verkauf von Liegenschaften zu optimieren – und dies zu überaus attraktiven Konditionen. Gleichzeitig haben wir unseren ersten Green Bond zur (Re-)Finanzierung unserer nachhaltigen Projektentwicklungen mit großem Erfolg platziert. Damit untermauern wir unser Engagement in Bezug auf den Übergang zu einer kohlenstoffarmen und nachhaltigen Wirtschaft und nutzen zugleich vorteilhafte Marktbedingungen, um unsere Finanzierungsstruktur und -kosten weiter zu optimieren. Dank dieser positiven operativen Dynamik bereiten wir bereits jetzt den Weg für ein post-pandemisches, wachstumsstarkes Jahr 2021“, so Andreas Quint, CEO von CA Immo.



Ausblick und Prognose für das Geschäftsjahr 2020

Dank ihrer stabilen und soliden Positionierung erwartet CA Immo weiterhin nur geringfügige bzw. kurzfristige Einbußen durch die Pandemie. Nichtsdestotrotz können die vollen Auswirkungen der Covid-19-Pandemie auf das operative Geschäft nach wie vor nicht abschließend bewertet werden. Die Jahreszielsetzung für das nachhaltige Ergebnis (FFO I) liegt unverändert bei >126 Mio. Euro (Jahreszielsetzung 2019: >125 Mio. Euro).