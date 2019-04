CA Immo vermietet 4.400 m² in Berlin

CA Immo hat in den vergangenen Tagen insgesamt 4.400 m² in Berlin vermietet. Zum Einen wurden 1.700 m² Bürofläche an die Medios AG sowie ebenfalls 1.700 m² an die Remerge GmbH übergeben. Die Flächen befinden sich in beiden Fällen in dem noch im Bau befindlichen Bürogebäude MY.B. Außerdem wurden mit den Coffee Fellows ein Mieter für die Gastronomieflächen im Erdgeschoss des Bürogebäudes Cube Berlin gefunden.

