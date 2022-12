CA Immo vermietet weitere 3.900 m² im Grasblau

CA Immo hat zwei langfristige Mietverträge über insg. rd. 3.900 m² Bürofläche im Berliner Bürogebäude Grasblau abgeschlossen. Mieter sind ein Unternehmen aus dem Bereich der Personaldienstleitungen mit rd. 2.300 m² Mietfläche sowie die Nexnet GmbH mit einer Mietfläche von rund 1.600 m².

.