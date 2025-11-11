CA Immo vermietet letzte Büroflächen im Frankfurter One

Die CA Immo hat im Frankfurter Büro- und Hotelhochhaus One die letzten freien Büroflächen langfristig vermietet und damit die Vollvermietung des Gebäudes erreicht. Neue Mieter sind die Kallan Rechtsanwaltsgesellschaft mbH, die rund 800 m² Bürofläche anmietet, sowie die TMF Deutschland AG, die rund 830 m² bezieht.

.

Mit den Vermietungen an Kallan und TMF Deutschland AG haben wir die Vollvermietung des One erreicht. Das Gebäude ist mit seiner vielfältigen Mieterstruktur, langfristigen Verträgen (WAULT: 10 Jahre) und namhaften Blue-Chip-Unternehmen als Nutzer hervorragend diversifiziert und bietet stabile Erträge. Die Vollvermietung zeigt eindrucksvoll, wie stark sich dieser Teilmarkt inzwischen bei führenden Unternehmen etabliert hat.“



Das 190 Meter hohe, gemischt genutzte Hochhaus in der Brüsseler Straße 1-3 umfasst insgesamt rund 68.000 m² vermietbare Fläche. Neben modernen Büroflächen beherbergt der One ein 4-Sterne-Superior-Hotel der Marke nhow, ein Coworking-Angebot sowie öffentliche Nutzungen wie die für Frankfurt einzigartige Skybar und ein Café in der Lobby.



Der Gebäude gilt sowohl in architektonischer und technischer Hinsicht als auch in Sachen Nachhaltigkeit als Best-in-Class Bürogebäude. Für seine Nachhaltigkeit wurde das Gebäude mit dem Platin-Zertifikat der Deutschen Gesellschaft für Nachhaltiges Bauen (DGNB) sowie mit der DGNB-Diamant-Auszeichnung für herausragende architektonische und städtebauliche Qualität prämiert. Darüber hinaus war das One das erste Hochhaus in Zentraleuropa, das sowohl das SmartScore- als auch das WiredScore-Zertifikat in Platin erhalten hat.



Bei dem Abschluss mit Kallan war NAI Apollo, bei der Vermietung an TMF Deutschland AG war Colliers vermittelnd tätig.