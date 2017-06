CA Immo vermietet 5.000 m² im geplanten Münchner MY.O

CA Immo hat für das im Münchner Stadtteil Nymphenburg geplante Bürogebäude MY.O einen Mietvertrag über rund 5.000 m² Mietfläche abgeschlossen. Mieter ist das Beratungsunternehmen Ecovis. Das Gebäude MY.O wird nach Fertigstellung Ende 2019 über insgesamt rund 25.000 m² Mietfläche verfügen. Der Baustart ist noch für den Sommer 2017 vorgesehen. Colliers International hat Ecovis bei der Suche unterstützt.

.

„Mit unseren neuen Büroflächen im MY.O können wir unsere bisher zwei Münchner Büros an einem zentralen und verkehrsgünstigen Standort zusammenlegen. Überzeugt hat uns die Lage des Gebäudes sowie die erfrischend ungewöhnliche Architektur und das moderne Raum- und Flächenkonzept. Das ermöglicht uns ein auf unsere Bedürfnisse zugeschnittenes Officedesign„, so Ecovis-Geschäftsführer Dr. Ferdinand Rüchardt.



Tobias Jauch, Leiter CA Immo München freut sich über den Abschluss: „Nach dem kürzlich erfolgten Baustart für unser Büro- und Hotelhochhaus Neo im Münchner Osten starten wir nun mit einem weiteren Bürogebäude in bester, zentraler Lage und können dadurch dem mehr als angespannten Münchner Büromarkt dringend benötigte Mietflächen zur Verfügung stellen. Aktuell können wir mit beiden Gebäuden noch größere Mietgesuche bedienen, die in München kaum noch zur Verfügung stehen. Auch wenn die Architektur der zwei Gebäude kaum unterschiedlicher sein könnte, so sind sie konzeptionell doch verwandt und folgen unserem zentralen Gedanken, die Urbanität und das Leben der Stadt nicht an der Fassade enden zu lassen, sondern im Gebäude fortzuführen.“



Das von Maier. Neuberger. Architekten im Münchner Stadtteil Nymphenburg geplante Gebäude liegt in direkter Nachbarschaft zum S-Bahnhalt Laim an der Münchner Stammstrecke. Das fünf- bis sechsstöckige Gebäudeensemble besteht aus einem markanten Kopfbau an den sich drei weitere Gebäudeteile entlang der Bahnachse anschließen sowie ein etwas zurückgesetztes Solitärgebäude. Prägend für die Architektur sind die bogenförmigen, sich über zwei Etagen erstreckenden Fenster in den unteren und oberen Geschossen sowie die auffällig grüne Farbe der Fassade. Die Architektur bedient sich dabei bewusst der Formensprache der Industriebauten des 19. und frühen 20. Jahrhunderts und führt diese auch im teils loftartigen, großzügigen Raumkonzept fort. Damit trägt das Gebäudekonzept im besonderen Maße den sich drastisch verändernden Anforderungen moderner Büro- und Arbeitskonzepte Rechnung. Im Zentrum stehen dabei eine maximale Flexibilität der Raumnutzung bei gleichzeitig hoher Effizienz der Flächenausnutzung sowie ein vielfältiges Angebot zur Einrichtung von informellen Kommunikations-, Treff- und Arbeitsorten."



Wie alle Bürogebäudeentwicklungen der CA Immo wird das MY.O unter Einhaltung strenger Nachhaltigkeitskriterien als Green Building errichtet. Dabei wird eine Zertifizierung nach DGNB Gold angestrebt. Die Fertigstellung ist aus heutiger Sicht für Ende 2019 vorgesehen.