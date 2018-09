Ca Immo vermietet 3.000 m² in Düsseldorf

CA Immo hat im Belsenpark für das Büro- und Geschäftsgebäude Belmundo einen Mietvertrag über rund 2.700 m² Mietfläche abgeschlossen. Mieter der Flächen in der Theo-Champion-Straße 1 ist die Indeed GmbH, ein Unternehmen der Personaldienstleistungsbranche. Gleichzeitig wurde ein bestehender Mietvertrag mit dem Unternehmen im Nachbargebäude LaVista in der Theo-Champion-Straße 2 verlängert. Beide Bürogebäude sind damit vollvermietet.

Insgesamt mietet Indeed rund 3.000 m² in den Gebäuden Belmundo und LaVista an. Das Unternehmen ist die weltweit größte Jobbörse (bezogen auf Total visits, Quelle: comScore). CA Immo hatte die Gebäude im Belsenpark Oberkassel im Jahr 2014 fertiggestellt. In den Obergeschossen der Gebäude befinden sich hochwertige Büroflächen, in den Erdgeschosszonen Einzelhandels- und Restaurantflächen. Damit markieren die Gebäude auch das urbane Zentrum des neuen Quartier BelsenPark.



Der Belsenpark ist eine Quartiersentwicklung der CA Immo im beliebten Düsseldorfer Stadtteil Oberkassel. In den letzten Jahren sind hier neben den Bürogebäuden insbesondere über 450 Wohnungen entstanden. Prägend für das Quartier, das sich in direkter Verlängerung der Einkaufsstraße Luegallee und des Belsenplatzes erstreckt, ist ein großer, namensgebender Park. Während der erste, größere Bauabschnitt des Quartiers bereits fertiggestellt ist, entwickelt CA Immo derzeit gemeinsam mit der Stadt Düsseldorf den zweiten, westlich gelegenen Bauabschnitt.