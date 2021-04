CA Immo hat mit Cloud Imperium Games Ltd. einen 10-Jahres-Mietvertrag über rd. 3.000 m² Mietfläche in der Frankfurter gemischt genutzten Hochhausentwicklung One abgeschlossen. Das 190 Meter hohe Landmarkgebäude entsteht derzeit bis Anfang 2022 in zentraler Lage an der Schnittstelle des Frankfurter Bankenviertels, der Messe und dem Europaviertel.…

[…]