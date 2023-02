CA Immo vermietet 29.000 m² in Polen

CA Immo hat im vergangenen Jahr 45 Mietverträge mit insgesamt knapp 29.000 m² Bürofläche in Warschau abgeschlossen, 20 % davon im vierten Quartal 2022. Basierend auf der internationalen Net-Zero-Initiative der Gruppe hat das Unternehmen 2022 auch eine Green-Lease-Initiative eingeführt, die die gegenseitige Verpflichtung von Vermieter und Mieter zur Optimierung des nachhaltigen Gebäudebetriebs regelt. Seit Mai 2022 sind bereits 23 grüne Mietverträge abgeschlossen worden.

.