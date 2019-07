CA Immo vermietet 23.000 m² an KPMG

Die CA Immo AG setzt zu ihrem neunten Neubau in der Berliner Europacity an: Hierzu hat der Projektentwickler mit der Wirtschaftsprüfungsgesellschaft KPMG einen langfristigen Mietvertrag über rund 23.000 m² Mietfläche abgeschlossen. Damit ist das neue Landmark-Gebäude, dessen Investitionsvolumen mit 155 Mio. Euro beziffert wird, bereits vor Baustart zu 100% vorvermietet und ein weiterer Meilenstein für den Projektentwickler in der Hauptstadt. Mit rd. 20% Portfolioanteil (am 4,6 Mrd. Euro Gesamtportfolio) entfällt auf Berlin das größte regionale Marktsegment des Unternehmens. Zusätzlich zu zehn Bestandsgebäuden und zwei Bürogebäuden im Bau (davon eines für den eigenen Bestand) hält CA Immo in Berlin Grundstücksreserven, die weitere Büroprojekte im Ausmaß von rd. 150.000 m² Bruttomietfläche ermöglichen.

Der Baustart für das rund 84 Meter hohen Class-A Bürohochhaus am Europaplatz ist noch für dieses Jahr vorgesehen, damit KPMG ab Anfang 2024 ihre Berliner Einheiten in der Europacity bündeln kann. Bereits im März 2018 hatte die Wirtschaftsprüfungsgesellschaft das ebenfalls von CA Immo errichtete und vermietete rund 13.000 große Nachbargebäude des nun geplanten Hochhauses bezogen [wir berichteten]. Beide Gebäude sind über eine gemeinsame Tiefgarage miteinander verbunden. Das von Allmann Sattler Wappner Architekten (München) entworfene neue Hochhaus besteht aus einem rund 84 Meter hohem Turm und einem 4-6-geschossigen Sockelbau. Der Entwurf wurde bereits im Jahr 2017 im Rahmen eines international ausgelobten Architekturwettbewerbs prämiert.



Hochhaus am Europaplatz © CA Immo Das Gebäude erstreckt sich über insgesamt 22 Stockwerke und wurde nach den Bedürfnissen von KPMG konzipiert. So wird es neben den Büroetagen über ein modernes Konferenzzentrum sowie über eine Cafeteria für die Mitarbeiter – das sog. „Sky Deli“ im obersten Geschoss des Gebäudes – verfügen. Darüber hinaus stehen den Mitarbeitern zwei Dachterrassen auf dem Dach des Sockelgebäudes zur Verfügung. Im Erdgeschoss lädt eine großzügige Lobby mit einem mehrgeschossigen Atrium sowie ein auch öffentlich zugängliches Restaurant sowohl Besucher als auch Mitarbeiter von KPMG ein.



Mit diesem Großabschluss startet der Berliner Büromarkt, der im ersten Halbjahr bereits mit einem Flächenumsatz von 418.000 m² ein Rekordergebnis erreicht hat, dynamisch ins zweite Halbjahr. Laut BNPPRE hat sich der Leerstand seit Ende 2017 auf nun 336.000 m² mehr als halbiert, was einer Leerstandsquote von 1,7 % entspricht, und was in Folge in den letzten 12 Monaten zu einem erheblichen Anstieg der Bautätigkeit führte. Mit 1,05 Mio. m² (+68 %) summieren sich die Flächen im Bau seit 1997 wieder auf mehr als 1 Mio. m². Auch die hiervon tatsächlich dem Markt zur Verfügung stehenden Flächen sind gestiegen, wenn auch mit 57 % in etwas geringerem Maß, und belaufen sich auf 541.000 m². Damit stellen sie mittlerweile auch die wesentliche Komponente für das verfügbare Flächenangebot (Leerstand plus verfügbare Flächen im Bau) dar, das im Vorjahresvergleich um 17 % auf 877.000 m² zugelegt hat. Bis 2024 werden in der Hauptstadt - nach derzeitigem Stand - circa 2,8 Mio. m² Bürofläche entstehen. Nach Einschätzung von Fabian Runge, Direktor bei der Angermann Real Estate Advisory AG in Berlin, ist durch die zahlreichen Großabschlüsse ab 15.000 m², die sich aktuell in der Pipeline befinden, mit einem Gesamtjahresumsatz für 2019 von 900.000 m² zu rechnen. Dies führt parallel dazu, dass sich die Preisschraube bei den Büromieten stark nach oben dreht. Aktuell ist die Durchschnittsmiete gegenüber dem Vorquartal von 22,50 Euro/m² auf 23,90 Euro/m² gestiegen. Das entspricht einer Steigerung von 6 %. Die Spitzenmiete zog ebenfalls, wenn auch moderater, an und beläuft sich auf 35,90 Euro/m² statt 35,40 Euro/m², was eine Erhöhung um 1,4 % bedeutet. „Es bleibt dabei. Büromieter müssen sich in Berlin den gestiegenen Preisanforderungen der Vermieter stellen, wenn sie eine Chance haben wollen, in gewünschter Lage ein Büro zu mieten“, betont Runge.