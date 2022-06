CA Immo vermietet 16.200 m² Bürofläche in Prag

CA Immo verzeichnet hohe Nachfrage nach hochwertigen Büroflächen in Prag. In den ersten fünf Monaten des Jahres 2022 unterzeichnete das Unternehmen 18 Mietverträge über insgesamt rd. 16.200 m² Bürofläche.

.

CA Immo verzeichnet eine starke Büroflächennachfrage für ihre hochwertigen Prager Premium-Büroimmobilien am Campus River City Prag: Mit der Unterzeichnung von drei weiteren Mietverträgen mit einer Gesamtbürofläche von rd. 4.700 m² sind die beiden im Sommer 2021 fertiggestellten Bürogebäude Mississippi House und Missouri Park vollständig vermietet. In den ersten fünf Monaten des Jahres 2022 schloss CA Immo in ihren sieben Prager Büroimmobilien 18 Mietverträge über insgesamt rd.16.200 m² Bürofläche ab. Dabei handelt es sich größtenteils um Neuvermietungen sowie um Erweiterungen bestehender Mietverträge.



„Unser Engagement für die Entwicklung der River City Prag als nachhaltiger, innovativer und gesunder Bürocampus mit hoher Aufenthaltsqualität und attraktiven Dienstleistungen stößt auf eine hohe Mieternachfrage. Dies bestätigt unseren Anspruch, Büroflächen anzubieten, die deutlich besser als das Homeoffice sind und in denen die Menschen gerne arbeiten. Vor dem Hintergrund des hybriden Arbeitens, des demografischen Wandels und des anhaltenden Fachkräftemangels sehen wir, dass Unternehmen hochwertige Büroflächen zunehmend als Wert und wichtigen Bestandteil ihrer Unternehmenskultur sehen. Aus unserer Sicht liegt die Zukunft des Büros eindeutig im Premiumsegment.“, so Václav Jonáš, Geschäftsführer der CA Immo Prag.



Im Missouri Park wurden zwei neue Mietverträge mit einer Gesamtmietfläche von ca. 3.900 m² unterzeichnet. Zu den Mietern in den neuen Gebäuden gehören das internationale Beratungsunternehmen Adastra, das Unternehmen für Cybersicherheitssoftware SentinelOne, die Anwaltskanzlei Allen & Overy und die internationale Anwaltskanzlei Bird & Bird, die Preisvergleichs-Website und Online-Einkaufsberater Heureka sowie das Gesundheitsunternehmen Novo Nordisk. Die modernen Büroflächen von Mississippi House und Missouri Park sind zu 100 % vermietet, hauptsächlich an Unternehmen aus der IT-Branche, dem Pharmasektor und dem Dienstleistungs- und Beratungsbereich. Die bisher größten Mietvertragsabschlüsse der CA Immo in Prag in diesem Jahr sind zwei Mietverträge über rund 5.700 m² Bürofläche im Nile House.



Sowohl das Mississippi House als auch der Missouri Park erreichten mit LEED Platin die höchsten Nachhaltigkeitsstandards. Darüber hinaus streben Mississippi House und Missouri Park WELL Platin und WELL Health & Safety für maximalen Mieterkomfort an. Das Bürogebäude Nile House der CA Immo erreichte kürzlich GOLD in der neuen Version (4.1) der LEED EB:OM Green Building Zertifizierung. Alle drei Gebäude sind Teil des River City Prag Campus im begehrten Stadtteil Karlín, der aus fünf Gebäuden besteht und 85.000 m² Class-A-Bürofläche bietet.