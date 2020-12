CA Immo zieht sich aus letzter Sekundärstadt zurück

CA Immo hat sich mit dem Verkauf von zwei Grundstücken mit Retailnutzung in Graz aus der letzten Sekundärstadt in Österreich zurückgezogen. Käufer sind die Ikea Austria GmbH und die J.M.Offner Immobilien GmbH. Der Projektentwickler erzielte einen Verkaufspreis von rund 55 Mio. Euro, was einem Aufschlag auf den Buchwert von rund 50% entspricht.

.

Die beiden Grundstücke mit einer Gesamtfläche von rund 107.000 m² sind vollständig an die Einzelhandelsunternehmen OBI bzw. Ikea vermietet. Auf einem der Grundstücke befindet sich ein von J.M.Offner errichtetes Superädifikat, das an OBI vermietet ist. Das andere Grundstück ist mit einem Einrichtungshaus ebenfalls in Form eines Superädifikats bebaut. Die Grundstücke generieren einen annualisierten Bruttomieterlös von 2,4 Mio. Euro pro Jahr.



„Nach dem Verkauf des Bürogebäudes Zagrebtower im Oktober ist dieser äußerst erfolgreiche Grundstücksverkauf in Graz ein weiteres gutes Beispiel für unser strategisches Kapitalrotationsprogramm. Unsere Zielsetzung hierbei ist, Liegenschaften gewinnbringend zu veräußern, die aus unserer Sicht unrentabel sind oder die strategisch nicht in unser langfristig ausgerichtetes Portfolio passen. Den Verkaufserlös investieren wir in die wertsteigernde Fortführung unserer erstklassigen deutschen Entwicklungspipeline sowie in attraktive Bestandsakquisitionen. Ein Beispiel hierfür ist der jüngste Ankauf der fast vollständig vermieteten Bürogebäude Karlsbad 11 in Berlin [wir berichteten] und Postepu 14 in Warschau [wir berichteten], die beide im Jahr 2020 unterzeichnet und abgeschlossen wurden“, so Keegan Viscius, Chief Investment Officer von CA Immo.