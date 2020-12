CA Immo verkauft Düsseldorfer Grundstück für 61,9 Mio. Euro

CA Immo hat in einem gemeinsamen Verkauf mit dem Eigentümer des angrenzenden Grundstücks ein 17.614 m² großes Grundstück in Düsseldorf mit einem Bruttoverkaufserlös von 61,9 Mio. Euro, welcher einem 146%igen Aufschlag über dem Q3-Buchwert von 25,2 Mio. Euro entspricht, verkauft. Das Closing ist für Ende des ersten Quartals 2021 vorgesehen.

.

Das 17.614 m² große, dreieckige Grundstück befindet sich im östlichen Teilmarkt Oberkassel von Düsseldorf. Es wird im Nord-Westen durch die Brüsseler Straße, im Süd-Westen durch den Greifweg und im Süd-Osten durch die Ria-Thiele-Straße begrenzt. Obwohl es Teil des größeren Entwicklungsquartiers BelsenPark ist, verfügt das Grundstück derzeit weder über einen Bebauungsplan noch über eine Baugenehmigung. Ein unverbindlicher Bebauungsplan weist einen Großteil der zu erwartenden bebaubaren Fläche für eine Wohnnutzung aus. Laut CA Immo sieht der letzte B-Plan-Entwurf die Errichtung von rd. 27.000 m² Wohnfläche (davon rd. 40 % sozial gefördert) sowie rd 7.600 m² gewerbliche Nutzung vor.



„Dieser sehr erfolgreiche Verkauf stellt eine weitere Transaktion im Rahmen unseres strategischen Kapitalrotationsprogramms dar, bei dem wir versuchen, nicht-strategische Vermögenswerte zu veräußern, bei denen wir zukünftige Gewinne vorziehen können, um sie in unsere Kernaktivitäten im Bürosektor zu reinvestieren. Die aus dem Verkauf generierte Liquidität wird sowohl in unsere bestehende erstklassige Büroentwicklungspipeline als auch in wertsteigernde Akquisitionen von Büroimmobilien über das gesamte Risikospektrum hinweg – von Grundstücken über Entwicklungsprojekte bis hin zu ertragsstarken Objekten – investiert werden“, erklärt Keegan Viscius, Chief Investment Officer (CIO) der CA Immo.



„Wir haben erneut eine Non-Core-Immobilie erfolgreich mit einem deutlichen Aufschlag zum Buchwert verkauft. Mit einem bestehenden Büroportfolio in Düsseldorf suchen wir weiterhin nach wertsteigernden Gelegenheiten im Markt, bei denen wir die Erlöse aus diesem Verkauf umschichten können“, ergänzt Christof Altendorfer, Head of Investment Management Deutschland und Geschäftsführer CA Immo Deutschland. BNP Real Estate und die Anwaltskanzlei Pöllath + Partner waren als Transaktionsberater für CA Immo tätig.