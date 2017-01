CA Immo verkauft The Cube an TH Real Estate

Die Berliner Europacity entwickelt sich zur 1A-Bürolage der Bundeshauptstadt. Jetzt nutzte die österreichische CA Immo, einer der Hauptinvestoren des neuen Stadtquartiers, das positive Marktumfeld, um ihre jüngste Projektentwicklung in der Europacity, das geplante Bürogebäude Cube, an TH Real Estate zu veräußern. Der Fondsmanager wird das 18.500 m² große Solitärgebäude, das in prominenter Lage direkt zwischen Hauptbahnhof und Kanzleramt entsteht, in den Fonds European Cities Fund einbringen. Die Errichtung und Vermietung verantwortet weiterhin CA Immo.

