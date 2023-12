CA Immo verkauft auf der Mariahilfer Straße an IG Immobilien

IG Immobilien ist neuer Eigentümer eines gemischt genutzten Gebäudes in der Wiener Mariahilfer Straße 17. Verkäuferin war CA Immo. Das Gebäude umfasst insgesamt rund 3.600 m² Einzelhandels- und Büroflächen. Der Vermietungsgrad lag zuletzt bei rund 92 Prozent.

