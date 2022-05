CA Immo verdreifacht Konzernergebnis

Durch profitable Verkäufe nicht-strategischer Immobilien und gute Fortschritte in der Umsetzung der Entwicklungspipeline schließt CA Immo im 1. Quartal mit einer weiterhin stabilen operativen Leistungsbilanz an die Vorquartale an. Das starke Verkaufsergebnis bei gleichzeitig geringeren indirekten Kosten bewirkte ein um rd. 6% gestiegenes operatives Ergebnis. Ein deutlich erhöhtes Neubewertungsergebnis trug darüber hinaus dazu bei, das Konzernergebnis im Vergleich zum Vorjahr mehr als zu verdreifachen.

.

In Summe hat CA Immo in den ersten drei Monaten des Jahres zwei Hotels in Frankfurt [wir berichteten] und München [wir berichteten] sowie ein älteres Bürogebäude in Budapest verkauft [wir berichteten] und gleichzeitig ein hochwertiges Bürogebäude in bester Düsseldorfer Innenstadtlage erworben [wir berichteten]. Der Wert des gesamten Immobilienvermögens hat sich – unter anderem auch dank des positiven Neubewertungsergebnisses – von 6,3 auf 6,4 Mrd. Euro weiter erhöht.



FFO I, wesentliche Kennzahl für die nachhaltige Ertragskraft des Konzerns, die vor Steuern und um das Verkaufsergebnis und sonstige nicht nachhaltige Effekte bereinigt berichtet wird, ist um 6,9% auf 29,2 Mio. Euro leicht gesunken (31.3.2021: 31,4 Mio. Euro). FFO I je Aktie belief sich zum Stichtag auf 0,29 Euro (31.3.2021: 0,34 Euro je Aktie). FFO II, inklusive Verkaufsergebnis, sonstige nicht-nachhaltige Ergebniseffekte und nach Steuern ein Indikator für die Gesamtprofitabilität der Gruppe, summierte sich auf 22,9 Mio. Euro gegenüber 30,0 Mio. Euro in 2021. FFO II je Aktie stand bei 0,23 Euro je Aktie (31.3.2021: 0,32 Euro je Aktie).



CA Immo verbuchte im 1. Quartal einen Rückgang der Mieterlöse um 2,1% auf 62,2 Mio. Euro. Diese Entwicklung steht überwiegend in Zusammenhang mit dem Verkauf nicht-strategischer Immobilien im Rahmen des strategischen Kapitalrotationsprogramms. Der Mieterlösrückgang durch Verkäufe und eine geringere Auslastung der Bestandsimmobilien im Jahresvergleich von in Summe 3,0 Mio. Euro konnte durch Projektfertigstellungen im Laufe des Jahres 2021 (+1,1 Mio. Euro) sowie den Ankauf der Kasernenstraße 67 in Düsseldorf (+0,6 Mio. Euro) [wir berichteten] nicht vollständig ausgeglichen werden.



Das Nettomietergebnis summierte sich nach den ersten drei Monaten auf 48,6 Mio. Euro (31.3.2021: 50,5 Mio. Euro), ein Rückgang von 3,8% im Jahresvergleich.



Das Ergebnis aus Immobilienhandel und Bauleistungen stand zum Stichtag bei 8,0 Mio. Euro (31.3.2021: 1,4 Mio. Euro). Das Ergebnis aus dem Verkauf von langfristig gehaltenem Immobilienvermögen belief sich zum 31.3.2022 auf 0,1 Mio. Euro (31.3.2021: 3,0 Mio. Euro).



Das Neubewertungsergebnis stand zum Stichtag bei 98,3 Mio. Euro und fiel damit signifikant höher aus als das Vorjahresergebnis (31.3.2021: 63,3 Mio. Euro). Für die positive Entwicklung zeichneten vorrangig Aufwertungen von fortschreitenden Entwicklungsprojekten sowie Landreserven in Berlin und Frankfurt in Höhe von rund 76 Mio. Euro verantwortlich.



Das Ergebnis aus der Geschäftstätigkeit (EBIT) lag mit 161,0 Mio. Euro um 45,3% und damit deutlich über dem Vorjahresergebnis (31.3.2021: 110,8 Mio. Euro), im Wesentlichen bedingt durch das angestiegene Neubewertungsergebnis und Ergebnis aus Gemeinschaftsunternehmen.



Das Finanzergebnis summierte sich nach den ersten drei Monaten auf 19,8 Mio. Euro (31.3.2021: –42,1 Mio. Euro). Dieser Rückgang ist vor allem auf einen positiven Bewertungseffekt der Zinsderivate des Unternehmens in Höhe von 30,0 Mio. Euro (31.3.2021: 8,0 Mio. Euro) zurück zu führen. Die Wandelanleihe wurde im Jahr 2021 nahezu komplett gewandelt.



Das Konzernergebnis lag mit 136,9 Mio. Euro um 231% über dem Vorjahreswert von 41,4 Mio. Euro. Das Ergebnis je Aktie belief sich auf 1,36 Euro (31.3.2021: 0,45 Euro je Aktie).