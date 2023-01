CA Immo veräußert „Langes Land“ an Empira

CA Immo hat ein im Norden Münchens gelegenes Grundstück mit Baurecht für ca. 925 Wohnungen an die Empira Group veräußert. Der neue Eigentümer übernimmt zudem sämtliche Verpflichtungen der CA Immo aus dem städtebaulichen Vertrag. Der erzielte Verkaufspreis übersteigt laut Ca Immo signifikant den letzten Buchwert vom 30.09.2022.

