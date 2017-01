CA Immo übernimmt Bürogebäude in Prag und Budapest komplett

Die österreichische CA Immo hat die Minderheitsbeteiligungen ihres bisherigen Joint Venture Partners Union Investment Real Estate GmbH an den Bürogebäuden Danube House in Prag sowie dem Infopark in Budapest komplett übernommen und ist jetzt alleiniger Eigentümer der beiden Gebäude. Die Transaktion soll einen positiven Beitrag zum FFO des Unternehmens in Höhe von rd. 3 Mio. Euro leisten, teilte CA Immo mit.

Das 21.400 m² fassende Bürogebäude Danube House in Prag und der 13.700 m² große Infopark in Budapest sind mit 97,5% (zum 30.9.2016) nahezu voll vermietet; die Bruttorendite des Portfolios betrug zum letzten Bilanzstichtag 7,0%. Das Loan-to-Value-Verhältnis des Portfolios beläuft sich auf rund 40%, die Verbindlichkeiten werden im Zuge des Ankaufs zu 100% mit Eigenkapital getilgt.



Union Investment hatte ihre 49-Prozent-Beteiligungen an den Gebäuden bisher im Portfolio des Offenen Immobilien-Publikumsfonds UniImmo: Europa geführt. Mit dieser Akquisition erhöht CA Immo ihren Anteil an diesen Objekten von bisher 51% auf 100%. Das Closing der Transaktion ist bereits abgeschlossen. CA Immo will mit dem Erwerb die Effizienz des Portfoliomanagements erhöhen und die Expansion des Core-Büroimmobilienportfolios in den Kernstädten des Unternehmens ausweiten. Infolge dieser Transaktion würden Bestandsimmobilien im Wert von rund 80 Mio. Euro in die Bilanz aufgenommen, teilte das Unternehmen mit. Die Mieteinnahmen der Gruppe würden infolge der Vollkonsolidierung der Vermögenswerte um ca. 6 Mio. Euro pro Jahr steigen.





