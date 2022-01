CA Immo trennt sich vom R70 in Budapest

CA Immo hat den Verkauf des 2002 fertig gestellten, ungarischen Bürogebäudes R70 an das Bauunternehmen Épkar Zrt. abgeschlossen. Der Verkauf des Gebäudes mit einer vermietbaren Bruttofläche von 19.200 m² wurde zum Buchwert zum 2. Quartal 2021 abgeschlossen. Laut ungarischer Medien betrug der Verkaufspreis knapp über 30 Mio. Euro.

