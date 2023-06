CA Immo hat den Verkauf des serbischen Bürokomplexes Belgrade Office Park an einen lokalen Investor erfolgreich unterzeichnet und abgeschlossen. "Mit diesem Verkauf reduzieren wir unser Engagement im Sekundärmarkt Belgrad und setzen die Fokussierung des Portfolios auf hochwertige, moderne Büroimmobilien in unseren Kernmärkten fort.“, so CIO Keegan Viscius.

Fotos: Ca Immo



