CA Immo stellt Rohbau für Grasblau fertig

CA Immo hat gestern den letzten Beton des sechsgeschossigen Bürogebäudes Grasblau im Berliner Bezirk Friedrichshain-Kreuzberg gegossen. Das Smart Building wird als weiteres voll digitalisiertes Bürogebäude für einen effizienten, gesunden, sicheren und nachhaltigen Gebäudebetrieb entwickelt. Das Gesamtinvestment beträgt rd. 71 Mio. Euro.

