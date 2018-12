CA Immo stellt IntercityHotel Frankfurt fertig

Das IntercityHotel Frankfurt Hauptbahnhof Süd hat seit dem 1. Dezember bereits seinen Betrieb aufgenommen. Mit 414 Zimmern ist es das größte Gebäude der Hotelmarke. Damit wird es zum neuen Flaggschiff und löst in dieser Rolle das ebenfalls von CA Immo gebaute und an IntercityHotel verpachtete Haus am Berliner Hauptbahnhof ab.

