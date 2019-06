CA Immo stellt Bürogebäude am Berliner Kunstcampus fertig

CA Immo hat das Bürogebäude am Kunstcampus in Berlin fertiggestellt. Das direkt an der Heidestraße gelegene Gebäude verfügt über insgesamt 9.800 m² Bruttogrundfläche (BGF). Davon hat die Immobiliengesellschaft bereits rund 6.400 m² BGF an die ABDA - Bundesvereinigung Deutscher Apothekerverbände übergeben, die ihren Berlin Standort in dieses Gebäude verlagert hat [wir berichteten]. Die restlichen Flächen wurden ebenfalls bereits vermietet und werden im Sommer von dem Wirtschaftsprüfungs- und Beratungsunternehmen KPMG bezogen. Das Gesamtinvestment der CA Immo in das Gebäude beläuft sich auf rund 47 Mio. Euro.

