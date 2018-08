CA Immo steigert Mieterlöse

CA Immo war im ersten Halbjahr 2018 operativ stabil unterwegs. Das Unternehmen verbuchte im ersten Halbjahr 2018 eine Steigerung der Mieterlöse um 5,9% auf 93,8 Mio. Euro. Diese positive Entwicklung konnte im Wesentlichen durch die Akquisition des Warsaw Spire Building B in Warschau und den damit verbundenen Mietzuwachs erreicht werden. Darüber hinaus sorgten die Fertigstellung des KPMG-Gebäudes sowie eine großflächige Neuvermietung in Berlin für Wachstumsimpulse. Das Nettomietergebnis belief sich nach den ersten zwei Quartalen auf 86,8 Mio. Euro (2017: 80,1 Mio. Euro), ein Zuwachs von 8,4% im Jahresvergleich. Aufgrund eines Wandelanleihe-Bewertungseffekts verringerte sich jedoch der Gewinn. Das Unternehmen erzielte dadurch lediglich 89,6 Mio. Euro bzw. 0,96 Euro je Aktie (2017: 106,7 Mio. Euro bzw. 1,14 Euro je Aktie). Das Ergebnis aus der Geschäftstätigkeit (EBIT) war von Jänner bis Juni mit 149,8 Mio. Euro annähernd so hoch wie im Halbjahr 2017. Das EBITDA stieg um 13 Prozent auf 79,3 Mio. Euro.

„Unser operatives Geschäft läuft weiterhin sehr erfolgreich, wir konnten nach dem Rekordjahr 2017 auch im ersten Halbjahr 2018 unser hohes Niveau weiter ausbauen und den Unternehmenswert steigern. Zusätzlich zur plangemäßen Abarbeitung unserer Projektpipeline haben wir unser Bestandsportfolio in CEE um zwei Prime Bürogebäude mit einem Transaktionsvolumen von insgesamt rd. 120 Mio. Euro ergänzt. Damit konnten wir frühzeitig eine wesentliche strategische Vorgabe des Jahres 2018 erfolgreich umsetzen mit dem Ziel, unsere Mieterlöse und dadurch das nachhaltige Ergebnis kontinuierlich zu steigern", so CEO Andreas Quint.



Das nachhaltige Ergebnis (FFO I) konnte zum Vorjahreswert (56,0 Mio. Euro) um 12,8% auf 63,2 Mio. Euro gesteigert werden. Der FFO I je Aktie summierte sich auf 0,68 Euro – eine Steigerung von 13,2% zum Referenzwert 2017. Dies unterstreicht analog zu den Vorquartalen die robuste und vom Bewertungsergebnis unabhängige, sehr starke operative Entwicklung, welche auch Grundlage für die nachhaltige Dividendenpolitik der CA Immo ist. FFO II, inklusive Verkaufsergebnis und nach Steuern, lag bei 63,4 Mio. Euro (2017: 54,8 Mio. Euro). FFO II je Aktie stand bei 0,68 Euro je Aktie (2017: 0,59 Euro je Aktie), ein Zuwachs von 16,1% im Jahresvergleich.



Das gesamte Immobilienvermögen lag zum 30. Juni 2018 bei 4,0 Mrd. Euro (31.12.2017: 3,8 Mrd. Euro und umfasste Bestandsimmobilien (83%) und Immobilienvermögen in Entwicklung (16%), die restlichen 1% des Gesamtportfolios sind zum Handel bestimmt. Das Bestandsportfolio im Wert von rd. 3,3 Mrd. Euro verteilt sich auf Osteuropa (49%), Deutschland (36%) und Österreich (15%). Das Portfolio weist eine Rendite von 6,1% auf; die Vermietungsquote lag zum 30.6.2018 bei 94,6%. Das Immobilienvermögen in Entwicklung enthält Projektentwicklungen und Grundstücksreserven mit einem Bilanzwert von insgesamt rd. 645,8 Mio. Euro, wovon 84% auf Deutschland, 11% auf Osteuropa und 5% auf Österreich entfallen.