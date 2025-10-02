Modernisierungserfolg
CA Immo stärkt Danube House in Prag mit weiteren Mietern
Im ikonischen Danube House im Prager Stadtteil Karlín wurden rund 4.400 m² neu vermietet. Allegro zieht ein, Intersnack erweitert seine Flächen. Damit unterstreicht das Projekt schon vor Fertigstellung seine Attraktivität.
„Wir freuen uns sehr über die Entscheidung von Allegro und Intersnack. Die Unterzeichnung von Mietverträgen vor der geplanten Fertigstellung bestätigt, dass unsere Entscheidung richtig war, das ikonische Gebäude auf die nächste Stufe zu heben, um den Bedürfnissen der anspruchsvollsten, zukunftsorientierten Kunden gerecht zu werden“, sagt Vaclav Jonas, Geschäftsführer von CA Immo in Tschechien.
Die umfassende Renovierung des Danube House verläuft planmäßig, die Fertigstellung ist für Ende des ersten Quartals 2026 vorgesehen. Danach wird das Gebäude 22.500 m² moderne, nachhaltige Büroflächen bieten, die höchsten Komfort, Energieeffizienz und innovatives Design vereinen.
Zu den zentralen Maßnahmen gehören eine neue Terrakotta-Fassade von Bogle Architects, die Aktivierung des Atriums mit Plattformen, Lounges, Wintergarten und Besprechungsräumen mit Flussblick sowie umfangreiche Nachhaltigkeitslösungen. Angestrebt werden eine LEED-Platin-Zertifizierung und ein Energieausweis B. Weitere Merkmale sind intelligente Zugangskontrolle, smarte Beleuchtung, CO₂-Überwachung, neue Aufzüge und eine App mit Community-Funktionen. Ergänzt wird das Angebot durch Balkone, Dachterrassen, Wintergärten, Kunstinstallationen, Radfahrereinrichtungen und einen neuen Haupteingang mit Panoramaaufzug.
Der Riverside Karlín Campus mit Danube House, Nile House, Amazon Court, Mississippi House und Missouri Park zählt zu den attraktivsten Bürostandorten in Prag. Er verbindet moderne Arbeitsumgebungen mit direktem Zugang zu Grünflächen, Cafés, Restaurants und der Moldau.