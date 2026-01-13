CA Immo sichert Ankermieter auf 28.000 m² im Warschauer Postępu 14

Das Bürogebäude Postępu 14, das zum Portfolio von CA Immo gehört, hat eine langfristige Vollvermietung erreicht. Dieser Erfolg ist das Ergebnis der jüngsten Neuvermietungen, Mietvertragsverlängerungen und -erweiterungen mit zwei wichtigen Partnern – dem globalen Biopharmaunternehmen AstraZeneca und dem Technologieführer Samsung. Zusammen umfassen diese Verträge eine Fläche von fast 28.500 m².

Die vollständige Vermietung von Postępu 14 ist nach der kürzlich erfolgten Vollvermietung des Bürogebäudes Saski Crescent [wir berichteten] ein weiterer Erfolg für CA Immo und unterstreicht laut des Investors die Wirksamkeit der Unternehmensstrategie, die sich auf kundenorientiertes Asset Management und langfristige Mieterbeziehungen konzentriert. Postępu 14 erfüllt selbst die Anforderungen der anspruchsvollsten Unternehmen, wie die Neuverhandlung der Mietverträge mit den größten Mietern zeigt. AstraZeneca hat sich für eine Fortsetzung der Zusammenarbeit bis 2032 entschieden und wird letztlich fast 23.000 m² innerhalb des Gebäudes belegen – einschließlich einer Erweiterung um 1.700 m² – während Samsung seinen Mietvertrag über 5.500 m² um 7 Jahre verlängert hat. Postępu 14 erfüllt die sich wandelnden Bedürfnisse moderner Unternehmen, indem es Flexibilität und technische Standards auf höchstem Niveau bietet.



„Die 100-prozentige Auslastung von Postępu 14 ist ein wichtiger Meilenstein für uns. Die Tatsache, dass so renommierte Marken wie AstraZeneca und Samsung sich dafür entschieden haben, in den kommenden Jahren bei uns zu bleiben, ist der beste Beweis für unsere Arbeit. Es zeigt, dass unsere Strategie – die sich auf Nutzerkomfort, nachhaltige Lösungen und einen partnerschaftlichen Dialog mit den Mietern konzentriert – zu greifbaren Geschäftsergebnissen führt. Heute ist Postępu 14 nicht nur ein moderner Bürostandort, sondern vor allem ein attraktives und sicheres Umfeld für Unternehmenswachstum“, sagt Dawid Wątorski, Senior Leasing Manager bei CA Immo Poland.



Das Bürogebäude befindet sich im Herzen des Geschäftsviertels Mokotów, an der Kreuzung der Straßen Marynarska und Postępu, und bietet auf 10 Etagen über 34.000 m² moderne Arbeitsfläche. Die Immobilie verfügt über eine hervorragende Verkehrsanbindung mit Straßenbahn- und Bushaltestellen, einer Schnellbahn-Station in der Nähe und dem Flughafen Chopin nur wenige Minuten entfernt.



Postępu 14 ist ein Gebäude der Klasse A mit einem starken Fokus auf Nachhaltigkeit, was unter anderem durch die Zertifizierung mit dem BREEAM-Excellent-Siegel und die EU-Taxonomie-konforme Energieeffizienz (Top 15 % Energieeffizienz basierend auf einem Primärenergiebedarf von 112 kWh/m² gemäß Energieausweis) unterstrichen wird. Das Gebäude wird vollständig mit Strom aus erneuerbaren Energiequellen versorgt. Die Mieter profitieren von der sehr guten Infrastruktur vor Ort, darunter über 700 Parkplätze, spezielle Einrichtungen für Radfahrer und rund 200 Ladestationen für Elektrofahrzeuge. Der tägliche Komfort wird durch praktische Einrichtungen wie eine Kantine und ein Café im Gebäude erhöht.



Zum 30. September 2025 umfasste das Warschauer Portfolio von CA Immo sechs Bürogebäude mit einer vermietbaren Gesamtfläche von rund 136.000 m² und einem Buchwert von rund 470 Mio. Euro.