Pioneers Unternehmensgruppe mietet rund 800 m² im Mainzer ZigZag

CA Immo hat im Büroprojekt ZigZag im Zollhafen Mainz einen Mietvertrag mit der Pioneers Unternehmensgruppe über rund 800 m² Mietfläche abgeschlossen. Damit ist das Gebäude nunmehr zu rund 70% vermietet. Pioneers wird das ZigZag voraussichtlich zum 1. Dezember 2021 beziehen. Das Investment der CA Immo beläuft sich auf insgesamt ca. 17 Millionen Euro. Die Fertigstellung des Gebäudes ist mit Einzug aller Mieter für Ende 2021 vorgesehen. Colliers International war beim Abschluss des Mietvertrages beratend tätig.

„Die Bürokonzepte unserer Mieter im ZigZag könnten nicht unterschiedlicher sein. Die einen setzen im Wesentlichen auf Einzelverzimmerungen, die anderen, wie nun Pioneers auf ein Open Space-Konzept mit vielfältigen Orten zur informellen Kommunikation und Zusammenarbeit. Hier wird deutlich, dass es nicht den einen Trend bei Bürokonzepten gibt, sondern, dass wir als Vermieter vielfältigen Anforderungen gerecht werden müssen. Dabei müssen Flächen aber für alle Konzepte gleichermaßen geeignet und effizient sein. Flexible Grundrisse, wie die des ZigZag sind da die passende Lösung“, sagt Matthias Winkelhardt, Leiter CA Immo Frankfurt.



„Kreativität ist unser Geschäft und Kapital. Um unsere hochkarätigen Kunden im Bereich Produkt- und Markenkommunikation immer wieder zu begeistern und voran zu bringen, wollen wir unserem Team einen inspirierenden Rahmen schaffen, um innovative Lösungen zu kreieren und zu realisieren. Der Zollhafen Mainz mit seinem industriell und maritim geprägten Flair in Kombination mit dem frischen und innovativen Gebäudekonzept des ZigZag bietet unserem Unternehmen genau dafür die besten Voraussetzungen. Wir freuen uns schon sehr auf den Umzug in die neue Heimat am Rhein“, ergänzt Andreas Führer, Geschäftsführer der Pioneers Agency.



Das von den Architekten MVRDV (Rotterdam) und morePlatz (Berlin) entworfene Gebäude am nördliche Hafenbecken des Quartiers umfasst insgesamt rd. 4.600 m² Mietfläche auf sechs Geschossen. Die flexiblen Grundrisse ermöglichen alle heute üblichen Raumkonfigurationen von Einzelbüros bis hin zu Open Space-Lösungen. Auch bei der Raumbedienung wurden innovative Lösungen entwickelt. So können beispielsweise das Licht und die Raumtemperatur bequem per Smartphone oder Tablet gesteuert werden. Dabei wurde durchgängig auf Funklösungen gesetzt, wodurch die normalerweise üblichen Verkabelungen entfallen und natürliche Ressourcen geschont werden. Die Fertigstellung für ZigZag ist für das vierte Quartal 2021 vorgesehen.



ZigZag ist sowohl für den privaten PKW-Verkehr als auch durch den öffentlichen Personennahverkehr sehr gut erschlossen. Dem Gebäude direkt gegenüberliegend befindet sich eine Straßenbahn-Station, die das Gebäude und den Zollhafen mit Mainzer Nahzielen wie der Innenstadt oder dem Hauptbahnhof in wenigen Minuten verbindet. Regionale Ziele, wie der Flughafen, Wiesbaden und Frankfurt werden ebenfalls schnell erreicht. In nächster Nähe zum Gebäude befindet sich außerdem ein neues Parkhaus mit insgesamt rund 400 öffentlichen und dauerhaft anmietbaren PKW-Stellplätzen. CA Immo hat das Parkhaus im Dezember gemeinsam mit der (PMG) Parken in Mainz GmbH eröffnet.