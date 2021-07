Baker Tilly mietet 4.500 m² im Frankfurter Hochhausprojekt One

One

CA Immo steigert die Vorvermietungsquote im Frankfurter One auf 55 %. Das international agierende Unternehmen Baker Tilly sichert sich eine Fläche von 4.500 m² für 12 Jahre. Die Flächen sollen voraussichtlich zum 1. Juni 2022 bezogen werden.

„Für unsere Anmietentscheidung war das Gesamtpaket des One ausschlaggebend. Da sind zum einen die hocheffizienten Grundrisse der Büroflächen und zum anderen die zahlreichen Optionen, die uns die Nutzungsmischung im Gebäude bietet. Hierbei sind neben den vielfältigen informellen Kommunikationsorten, wie der Lobby mit dem Café und dem Lounge-Bereich vor allem auch das integrierte Coworking-Angebot von Spaces und die Konferenzräume des nhow Hotels zu nennen. Beides verspricht uns erhebliche Flexibilität“, sagt Gerrit Sadowski, Partner bei Baker Tilly.



Baker Tilly wird im Juni 2022 ihren Frankfurter Standort von der Friedrich-Ebert-Anlage in den Büroturm One, der in der Brüsseler Straße 1-3 liegt, verlegen. „Wir sind mit der Lage an der Schnittstelle von Europaviertel und Bankenviertel bereits vertraut. Mit unserem Umzug verbinden wir die Möglichkeiten, unser Bürokonzept zu modernisieren, unternehmerische Wachstumsoptionen zu nutzen, aber trotzdem das attraktive Angebot der unmittelbaren Umgebung und die günstige Verkehrsanbindung beizubehalten. Das ist uns im One perfekt gelungen“, ergänzt Christian Roos, Niederlassungskoordinator von Baker Tilly.



„Mit Baker Tilly haben wir einen Mieter gewonnen, der ein Bürokonzept mit 90 Prozent Einzelverzimmerung gewählt hat. Im Gegensatz dazu werden wir für unseren Mieter Cloud Imperium Games Ltd., mit denen wir erst kürzlich ebenfalls einen Mietvertrag im One unterzeichnet haben [wir berichteten], ein konsequentes Open Space Konzept umsetzen. Hier wird deutlich, wie vielfältig die Anforderungen an die Arbeitsplätze von morgen geworden sind, auf die wir als Vermieter reagieren müssen. Die Flexibilität unserer Grundrisse im One bei gleichzeitig hoher Effizienz ist darauf die passende Antwort“, sagt Matthias Winkelhardt, Leiter CA Immo Frankfurt.



Das Gesamtinvestment der CA Immo für das 190 Meter hohe One beläuft sich auf rd. 410 Mio. Euro. Die Savills Immobilien Beratungs-GmbH war im Rahmen eines Mietervertretungsmandats auf Seiten von Baker Tilly und Colliers International auf Seiten der CA Immo beratend tätig.