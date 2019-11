CA Immo holt zwei neue Mieter ins Münchner „My.o“

CA Immo hat zwei Mietverträge über insgesamt rund 4.800 m² Mietfläche für das sich noch im Bau befindliche Münchner Bürogebäudeensemble „My.o“ abgeschlossen. Das Beratungsunternehmen BPR Dr. Schäpertöns Consult GmbH mietet insgesamt 3.300 m². Die Parx Consulting GmbH hat einen Vertrag für 1.500 m² unterzeichnet. Mit dem Abschluss dieser Mietverträge ist der Gebäudekomplex noch vor seiner Fertigstellung vollvermietet. Das Investment der CA Immo in das Projekt beträgt insgesamt rund 101 Millionen Euro.

