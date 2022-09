CA Immo schließt Großprojekt One ab

CA Immo hat heute Abend in der Mainmetropole allen Grund zum Feiern: Nach einer Bauzeit von vier Jahren hat der Projektentwickler sein jüngstes Hochhaus-Projekt - das ONE - heute in einem Festakt mit der Hessischen Ministerin für Digitale Strategie und Entwicklung, Prof. Dr. Kristina Sinemus, und dem Frankfurter Stadtrat und Dezernent für Planen, Wohnen und Sport, Mike Josef, sowie rund 300 geladenen Gästen, offiziell in Betrieb genommen.

