CA Immo meldet Vollvermietung im Münchner „Neo“

Das von CA Immo im Quartier Baumkirchen Mitte entwickelte Büro- und Hotelhochhaus Neo ist mit dem Abschluss zwei weiterer Mietverträge über insgesamt rd. 2.200 m² Mietfläche vollvermietet. Mieter sind die Compleet GmbH auf rd. 1.300 m² und eine Münchner Beratungsgesellschaft auf rd. 900 m². CBRE Deutschland war bei dem Abschluss beider Mietverträge beratend tätig.

