CA Immo legt Grundstein für Bürogebäude „Grasblau“ in Berlin

CA Immo hat gestern den Grundstein für ein neues Bürogebäude im Berliner Bezirk Friedrichshain-Kreuzberg gelegt. Das insgesamt rund 13.350 m² Mietfläche große Gebäude „Grasblau“ entsteht direkt am Berliner Landwehrkanal. Die Fertigstellung des Gebäudes ist für das dritte Quartal des Jahres 2022 vorgesehen. Das Investment der CA Immo beträgt rund 71,2 Mio. Euro.

