CA Immo kehrt 2025 klar in die Gewinnzone zurück

CA Immo meldet für das Geschäftsjahr 2025 eine deutliche Rückkehr in die Gewinnzone und setzt damit ein starkes Signal im europäischen Büroimmobilienmarkt. Trotz umfangreicher Verkäufe und einer um 24 Prozent reduzierten Mietfläche bleibt die operative Entwicklung stabil. Gleichzeitig treibt das Unternehmen seine Projektpipeline in Berlin voran, wo alle laufenden Entwicklungen bereits vollständig vorvermietet sind. Dies ist auf höhere Mieteinnahmen aus dem Bestandsportfolio und eine gesteigerte Effizienz des Vermietungsgeschäfts zurückzuführen.

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Die CA Immo verzeichnete im Geschäftsjahr 2025 eine gute operative Entwicklung. Die Ergebnisse zeigen unter anderem stabile Mieterlöse (Nettomietergebnis –1 Prozent) trotz des Verkaufs von nicht zum Kerngeschäft gehörenden Bestandsgebäuden (Reduktion der Mietfläche um 24 Prozent im Vorjahresvergleich). Dies ist auf höhere Mieteinnahmen aus dem Bestandsportfolio und eine gesteigerte Effizienz des Vermietungsgeschäfts zurückzuführen.



Diese stabile Entwicklung der Mieterlöse, kombiniert mit einem positiven Verkaufsergebnis (9,5 Mio. Euro), niedrigeren indirekten Aufwendungen (–8 Prozent), einem positiven Neubewertungsergebnis (9,2 Mio. Euro) sowie einem nicht zahlungswirksamen latenten Steuereffekt in Deutschland, führte zu einer deutlichen Rückkehr in die Gewinnzone mit einem Konzernergebnis von 184,4 Mio. Euro nach –66,3 Mio. Euro im Jahr 2024.



„Wir haben im Jahr 2025 die Qualität unseres Portfolios weiter gesteigert und gleichzeitig Kosten in sämtlichen Unternehmensbereichen reduziert. Durch die konsequente Umsetzung unserer strategischen Prioritäten konnten wir einen Return on Equity von 7,2 Prozent für unsere Aktionäre erwirtschaften und unser Unternehmen für die kommenden Jahre stabil und mit einer guten Basis für weitere Wertschöpfung aufstellen. Unser Vermietungsgeschäft läuft überaus zufriedenstellend, die Berliner Entwicklungspipeline ist zu 100 Prozent vorvermietet, mit weiterem Potenzial für profitables Wachstum; und unser Verkaufsprogramm bringt uns zusätzliche Erträge“, sagt Keegan Viscius, CEO von CA Immo.



Durch einen aktiven Asset-Management-Ansatz mit lokalen Teams konnte CA Immo schnell auf Mieteranforderungen und Marktveränderungen reagieren und trotz eines durch Verkäufe reduzierten Portfolios eine hohe Auslastung und stabile Einnahmen sichern. Das Ergebnis ist eine gute Vermietungsleistung und ein Anstieg der Portfolioauslastung auf 94,9 Prozent (31. Dezember 2024: 93,1 Prozent).



Das Unternehmen schloss Mietverträge über insgesamt rund 190.100 m² zu Mieten ab, die leicht über den budgetierten Mietniveaus lagen. 36 Prozent der zum Stichtag leerstehenden Flächen wurden bereits mit zukünftigem Einzugsdatum vermietet.



Die Entwicklungspipeline von CA Immo umfasst derzeit drei im Bau befindliche Projekte, die alle zu 100 Prozent vorvermietet sind. Zwei Bürogebäude im Bau befinden sich in der Nähe des Berliner Hauptbahnhofs: Upbeat, dessen Bauarbeiten plan- und budgetgerecht verlaufen, mit geplanter Fertigstellung im zweiten Quartal 2026, sowie das Anna-Lindh-Haus mit geplanter Fertigstellung Anfang 2027.



Darüber hinaus hat CA Immo Ende 2025 nach Abschluss eines 100-Prozent-Vorvermietungsvertrags das „Manage-to-Green“-Sanierungsprojekt Karlsgärten nahe dem Potsdamer Platz gestartet. Nach Fertigstellung werden diese Objekte voraussichtlich annualisierte Bruttomieteinnahmen in Höhe von 28 Mio. Euro und einen Immobilienwert von rund 650 Mio. Euro zum Bestandsportfolio beitragen.



Die Vorbereitungen für zwei weitere Neubauprojekte an erstklassigen Standorten im Zentrum Berlins sind bereits in vollem Gange.



In einem herausfordernden Transaktionsumfeld konnte CA Immo den Verkauf von 16 nicht zum Kerngeschäft gehörenden Liegenschaften (Transaktionsvolumen rund 539 Mio. Euro) mit einem durchschnittlichen Aufschlag auf den Buchwert abschließen. Verkauft wurden unter anderem im Rahmen des Marktaustritts die letzte Büroimmobilie des Unternehmens in Serbien [wir berichteten], das Intercityhotel Berlin Hauptbahnhof [wir berichteten], zwei Parkhäuser in Köln und Mainz [wir berichteten] sowie mehrere Grundstücke für Wohn-, Logistik- oder Mischnutzung. Darüber hinaus hat das Unternehmen im ersten Quartal 2026 den Verkauf von zwei weiteren Immobilien mit einem Transaktionsvolumen von insgesamt rund 130 Mio. Euro abgeschlossen [wir berichteten]. Die verkauften Liegenschaften waren hinsichtlich Assetklasse, Lage, Gebäudequalität, Alter oder Wertschöpfungspotenzial nicht dem Kerngeschäft zugeordnet. Infolge dieser Verkäufe hat sich das Portfolio in Bezug auf Qualität, Fokus, Lage und Assetklasse weiter verbessert.



Das Unternehmen verzeichnete im Jahr 2025 Mieterlöse in Höhe von 230,9 Mio. Euro (2024: 238,9 Mio. Euro). Der Rückgang um 3 Prozent ist bedingt durch Immobilienverkäufe sowie die Umgliederung von Bestandsimmobilien zu Entwicklungsprojekten. Das Nettomietergebnis sank nur leicht um 1 Prozent auf 200,2 Mio. Euro. Das Ergebnis aus Immobilienverkäufen belief sich auf 9,5 Mio. Euro.



Die indirekten Aufwendungen sanken um 8 Prozent auf –40,9 Mio. Euro. Das EBITDA lag bei 167,9 Mio. Euro und damit 4 Prozent unter dem Vorjahreswert. Das Neubewertungsergebnis belief sich auf 9,2 Mio. Euro nach –199,6 Mio. Euro im Jahr 2024.



In Deutschland wurde im Juli 2025 eine schrittweise Senkung des Körperschaftsteuersatzes beschlossen. Insgesamt wurde im Jahr 2025 ein nicht zahlungswirksamer latenter Steuerertrag in Höhe von rund 90 Mio. Euro verbucht. Infolgedessen beliefen sich die Ertragsteuern auf 60,7 Mio. Euro.



Das Konzernergebnis lag bei 184,4 Mio. Euro. Das Ergebnis je Aktie betrug 1,93 Euro. Das nachhaltige Ergebnis (FFO I) lag bei 118,5 Mio. Euro und damit über der Zielsetzung von über 104 Mio. Euro.



Das gesamte Immobilienvermögen belief sich zum 31. Dezember 2025 auf rund 4,7 Mrd. Euro. Deutschland stellt mit 73 Prozent den größten Anteil am Portfolio, gefolgt von CEE (22 Prozent) und Österreich (5 Prozent). Die Vermietungsquote lag bei 94,9 Prozent. Der Büroanteil im Bestandsportfolio beträgt rund 98 Prozent.