CA Immo holt einen weiteren renommierten Mieter in das Hochhausprojekt One. Das Steuerberatungsunternehmen WTS hat einen 11-Jahres-Mietvertrag über rd. 4.900 m² Mietfläche abgeschlossen und wird voraussichtlich im Herbst 2023 seinen Frankfurter Unternehmenssitz in den One verlegen.

Fotos: CA Immo



[…]