CA Immo holt mit Carsten Bachmann weiteren Manager von Norges

CA Immo hat einen weiteren Manager von der der Norges Bank Investment Management (NBIM) abgeworben. Carsten Bachmann (35) hat zum 1. September 2020 die Leitung des Kaufmännischen Asset Management Deutschland bei den Österreichern übernommen. Er verantwortet in dieser Funktion bundesweit insbesondere die Standardisierung und Optimierung aller übergeordneten Themenbereiche. Dazu gehören neben der Geschäftsplanung, das Berichtswesen und die Entwicklung und Einführung einheitlicher Standards für das ESG-Reporting (Environment, Social and Governance). Im September 2019 war bereits Christof Altendorfer von der Norges-Niederlassung in London zu der Wiener Immobiliengesellschaft gewechselt [wir berichteten].

.

„Wir gewinnen mit Carsten Bachmann einen ausgewiesenen Experten für das kaufmännische Asset Management der CA Immo in Deutschland. Mit seiner hervorragenden Marktkenntnis und seiner langjährigen Erfahrung insbesondere auch im internationalen Kontext wird Carsten Bachmann wertvolle Impulse setzen und unser Asset Management weiter auch und gerade in Sachen einer nachhaltigen ökonomischen, ökologischen und sozialen Entwicklung standardisieren und optimieren“, kommentiert Michael J. Morgan, Geschäftsführer der CA Immo Deutschland GmbH und Head of Asset Management Deutschland.



Vor seinem Eintritt bei der CA Immo war Carsten Bachmann in London bei der Norges Bank Investment Management (NBIM) tätig. Hier verantwortete er seit 2016 das kaufmännische und technische Management der Immobilien von NBIM in Deutschland. Zuvor war er in verschiedenen verantwortlichen Positionen im Asset und Investment Management bei der Commerz Real AG tätig. Bachmann verfügt über Abschlüsse als Diplom Wirtschaftsingenieur (FH) und Master of Business Administration.