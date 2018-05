CA Immo feiert in Berlin Richtfest für das Bürogebäude am Kunstcampus

Die Berliner Europacity wächst an der Heidestraße um ein neues Bürogebäude. CA Immo hat gestern das Richtfest für das „Bürohaus am Kunstcampus“ gefeiert. Hauptnutzer des Gebäudes ist die Bundesvereinigung Deutscher Apothekerverbände (ABDA), mit der bereits vor Baubeginn ein Vertrag über rund 70 % der Flächen geschlossen wurde. Die Investitionssumme seitens CA Immo beträgt circa 43,4 Millionen Euro.

.

Wir informieren Sie per

E-Mail sobald es Neuigkeiten zu Ihrem Thema gibt. CA Immo Berlin

„Es ist beeindruckend zu sehen, mit welcher Dynamik die Europacity wächst. Das KPMG-Gebäude haben wir fertig gestellt [wir berichteten]. Der Cube berlin feierte vor einigen Tagen Richtfest [wir berichteten], und das hier in direkter Nachbarschaft gelegene MY.B demnächst. Im „Bürogebäude am Kunstcampus“ können wir zudem erstmals in der Europacity auch kleinteilig vermieten und somit dem Berliner Büromarkt weitere, attraktive Büroflächen anbieten,“ Guido Schütte, Leiter der CA Immo Berlin.



Das von Kleihues+Kleihues (Berlin) entworfene Gebäude liegt direkt an der Heidestraße in der Berliner Europacity und vis-a-vis vom Tour Total. Das rund 9.500 m² Bruttogrundfläche (BGF) große Gebäude wird Mitte 2019 fertig gestellt sein. CA Immo hatte mit der ABDA - Bundesvereinigung Deutscher Apothekerverbände einen Vertrag über rund 70 % der Büroflächen geschlossen. Dieser Vertrag sieht vor, dass der Verband den speziell für seine Bedürfnisse entwickelten Gebäudeteil zunächst für zwei Jahre zur Miete bezieht und anschließend ins Eigentum übernimmt. Die restlichen Flächen des Gebäudes verbleiben im Bestand der CA Immo. Dieser rund 2.700 m² große Gebäudeteil bietet sich aufgrund des separaten Eingangs und der eigenen Lobby sowohl zur exklusiven Vermietung an einen Einzelmieter als auch zur kleinteiligen Vermietung an.