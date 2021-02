CA Immo erzielt Rekordmiete für Bürofläche in Prag

Lage und Ausstattung zahlen sich aus: Der Projektentwickler erzielt im Missouri Park eine Rekord-Spitzenmiete. Das Gebäude ist Teil des Bürokomplexes River City Prague, der bis zum Sommer fertiggestellt sein soll. Umweltfreundlichkeit und Energieeffizienz haben eine hohe Priorität.

CA Immo hat mit Batist Medical Holding einen Mietvertrag über 1.000 m² im derzeit im Bau befindlichen Bürogebäude Missouri Park abgeschlossen. Aufgrund der guten Lage in Karlín, Prag 8, und der hochwertigen Ausstattung des Gebäudes konnte eine Rekord-Spitzenmiete erzielt werden. Mit diesem neuen Mietvertragsabschluss sind rund 40% der gesamten Bürofläche des Entwicklungsprojekts Mississippi House und Missouri Park bereits 6 Monate vor der geplanten Fertigstellung vorvermietet. CA Immo hat im September 2019 mit dem Bau der beiden Premium-Büroimmobilien im River City Prague Komplex begonnen, die Fertigstellung ist für Sommer 2021 geplant [wir berichteten]. Beide Gebäude zusammen werden insgesamt 20.750 m² vermietbare Fläche (13.380 m² im Mississippi House und 7.370 m² im Missouri Park) im begehrten Prager Stadtteil Karlín bieten. Das gesamte Investitionsvolumen beläuft sich auf rund 65 Mio. Euro.



CA Immo hat für beide Büroprojekte einen WELL Core & Shell-Zertifizierungsprozess (Platinum) eingeleitet. Beide Gebäude werden darüber hinaus den Nachhaltigkeitsstandards gemäß LEED Platinum entsprechen.



Mississippi House und Missouri Park werden den CA Immo-Bürokomplex River City Prague komplettieren, der derzeit aus drei Class-A-Bürogebäuden besteht (Amazon Court, Nile House und Danube House). Die beiden neuen Gebäude wurden von dem dänischen Architekturbüro Schmidt Hammer Lassen entworfen. River City Prague liegt zentrumsnah direkt an der Moldau im Prager Stadtteil Karlín. Die beiden Gebäude verfügen über jeweils acht Stockwerke und zwei unterirdische Parkdecks mit insgesamt 230 Parkplätzen verfügen. Fahrradstellplätze sowie Duschen sind ebenfalls vorgesehen. Das architektonische Konzept sieht unter anderem begrünte Terrassen-Loggias, lichtdurchflutete, flexibel nutzbare Büroflächen sowie repräsentative Eingangsbereiche vor. Der erwartete durchschnittliche jährliche Energieverbrauch der Gebäude wird etwa 50% unter dem tschechischen Energiestandard für Neubauten liegen. Diese außergewöhnlich hohe Energieeffizienz und das umweltfreundliche Design werden unter anderem durch intelligente zirkadiane Beleuchtung, Monitoring der Kohlenstoffemissionen, geothermische Wärmepumpen sowie Abfallrecycling und Regenwassernutzung gewährleistet.