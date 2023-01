CA Immo: Carsten Bachmann rückt in die Geschäftsführung auf

Carsten Bachmann

© CA Immo

Carsten Bachmann, seit Ende 2020 bei CA Immo Deutschland an Bord [wir berichteten], rückt in die Geschäftsführung auf. Er wird künftig das Asset-Management in Deutschland verantworten.

.

CA Immo hat zum 01. Januar 2023 Carsten Bachmann (37), Leiter Asset Management Deutschland, zum weiteren Geschäftsführer der CA Immo Deutschland GmbH bestellt. Bachmann wechselte im September 2020 von Norges ins Unternehmen [wir berichteten]. Zunächst verantwortete er das kaufmännische Asset Management Deutschland und übernahm ab Sommer 2022 die Gesamtleitung des Asset Managements in Deutschland. Der Geschäftsführung der CA Immo Deutschland GmbH gehören zudem Silvia Schmitten-Walgenbach (CEO CA Immo), Dr. Andreas Schillhofer (CFO CA Immo), Christof Altendorfer (Leiter Investment Management Deutschland) sowie Matthias Schmidt (Leiter Development Deutschland) an.



Ebenfalls zum 01. Januar 2023 hat Matthias Winkelhardt (46) die Leitung der CA Immo München übernommen. Winkelhardt leitet bereits seit Dezember 2018 den Frankfurter Standort des Unternehmens [wir berichteten] und zeichnet sich nun für beide Standorte verantwortlich. Von 2019 bis 2022 war Winkelhardt zudem Mitglied der Geschäftsführung der Zollhafen Mainz GmbH & Co. KG – einer gemeinsamen Projektgesellschaft der CA Immo und der Mainzer Stadtwerke AG zur Quartiersentwicklung des Mainzer Zollhafens [wir berichteten]. Mit seinem Austritt aus der Geschäftsführung im Sommer 2022 folgte ihm Christoph Jakoby, Leiter Development Frankfurt, in dieser Position.