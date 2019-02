CA Immo: Büroflächen-Nachfrage 2018 auf Rekordhoch

Die Dynamik in den CA Immo Bürovermietungsmärkten war auch 2018 auf Rekordhoch, das Unternehmen verzeichnet mittlerweile vor allem in Deutschland (99 % Vermietungsquote), Tschechien (99 %) und Polen (96 %) eine Vollauslastung des Bestandsportfolios. Besonders stark nachgefragt waren auch die großteils deutschen Büroprojekte, für die das Unternehmen – teilweise mehr als ein Jahr vor Fertigstellung – großvolumige Vorvermietungen mit langer Laufzeit abschließen konnte. Im 2. Halbjahr 2019 wird das Unternehmen zudem drei Bürogebäude in Berlin fertig stellen, die alle bereits hohe Vorvermietungsquoten zwischen 70 und 100 % aufweisen.

.

„Wir konnten 2018 unsere bereits sehr hohe internationale Bestandsauslastung und damit die laufenden Mieterträge langfristig stärken. Inklusive der schon jetzt sehr gut vorvermieteten drei Berliner Bürogebäude, die wir dieses Jahr fertig stellen werden – davon zwei für den eigenen Bestand – sind wir gut dafür gerüstet, die von uns gesetzten finanziellen Wachstumsziele zu erreichen“, erläutert Andreas Quint, CEO von CA Immo.



Hotspots der Vermietungsaktivitäten waren vor allem Berlin, München und Budapest – hier verzeichnete der Büroimmobilienspezialist sowohl für ihre Bestandsobjekte als auch für Neubauprojekte besonders starke Nachfrage und teilweise steigende Mietniveaus. Vor allem in Berlin und München wirkt sich das zunehmend knappe Angebot an Büroflächen spürbar auf das Preisniveau aus. Die traditionell höchste Vermietungsleistung gemessen an der Bestandsfläche wurde mit knapp 20 % in Zentral- und Osteuropa verzeichnet – der Grund sind unter anderem die marktüblichen kürzeren Vertragslaufzeiten und somit viele Vertragsverlängerungen in CEE. Die stärkste Vermietungsleistung nach Ländern konnte in Budapest und Bukarest erzielt werden. Insgesamt über 80.000 m² wurden in den beiden Städten im Jahr 2018 in Summe vermietet, darunter Großvermietungen an Vodafone und Thales Systems.



Die international großvolumigsten Einzel-Neuvermietungen wurden in Berlin, München und Wien abgeschlossen, alle für eine langfristige Laufzeit: Das internationale Software-Unternehmen JetBrains mietete 12.600 m² langfristig im Münchner Büroprojekt My.o, das voraussichtlich im 1. Halbjahr 2020 fertig gestellt wird und bereits zu über 80 % vorvermietet ist [wir berichteten]. In Wien mietete die Volksbank Wien rund 14.000 m² im Bürogebäude an der Haidingergasse 1-15 ab 2019 [wir berichteten] an und der börsennotierte Finanzdienstleister Hypoport AG schloss einen ebenfalls langfristigen Mietvertrag über rund 8.500 m² im Berliner Büroprojekt MY.B ab, dessen Fertigstellung im 4. Quartal 2019 geplant ist [wir berichteten].



Vermietungsleistung 2018 - Kennzahlen

Im Geschäftsjahr 2018 vermietete das Unternehmen in Summe rund 230.000 m² vermietbare Nutzfläche in 8 Ländern, davon entfielen 25 % (rund 57.000 m²) auf Vorvermietungen von im Bau befindlichen Projekten. Exklusive dieser Projekt-Vorvermietungen entspricht dies einer Vermietungsleistung von rund 14 % gemessen am insgesamt rund 1,2 Mio. m² vermietbare Nutzfläche fassenden Bestandsportfolio. 52 % der Bestands-Vermietungsleistung entfallen auf Neuvermietungen (89.000 m²), der Rest auf Vertragsverlängerungen bestehender Mieter. Mehr als 90 % der vermieteten Bestandsfläche waren Büroflächen.