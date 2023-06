CA Immo beruft Keegan Viscius zum CEO

Keegan Viscius

© Stephan Huger/Studio Huger/CA Immo

Die CA Immobilien Anlagen AG ernennt Keegan Viscius zum Vorstandsvorsitzenden (CEO) mit Wirkung ab 10. Juni 2023. Viscius tritt damit in die Fußstapfen von Silvia Schmitten-Walgenbach, die erst Anfang 2022 zum Unternehmen gestoßen [wir berichteten] und bereits Ende März 2023 wieder ausgeschieden war [wir berichteten]. Nachfolger Keegan Viscius ist seit dem 1. November 2018 Teil des Vorstands [wir berichteten] und verantwortete bisher als Chief Investment Officer (CIO) unter anderem die operativen Kernbereiche Asset Management und Transaktionsmanagement.

„Wir freuen uns sehr, eine Führungskraft vom Kaliber Keegans als CEO von CA Immo zu haben. Seine profunde Kenntnis des Unternehmens und seine starke Erfolgsbilanz bei der Steigerung der Gesamtrendite für die Aktionäre, die er in den letzten fünf Jahren als CIO erzielt hat, machen ihn zur richtigen Führungspersönlichkeit, um die Kapitalrotationsstrategie des Unternehmens in Zukunft umzusetzen. Wir sind zuversichtlich, dass die derzeitige Zusammensetzung des Vorstands sicherstellen wird, dass das Unternehmen seine strategischen Ziele weiterhin zügig umsetzt und eng mit dem Aufsichtsrat zusammenarbeitet, um den Wert für alle Aktionäre zu steigern“, erklärt David Smith, Erster Stellvertretender Vorsitzender des Aufsichtsrats und Leiter der DACH-Region der Starwood Capital Group, Kernaktionärin der CA Immo.



Gleichzeitig wird der Aufsichtsrat mit beiden Vorstandsmitgliedern Verhandlungen über eine Verlängerung ihrer Mandate über die laufenden Funktionsperioden hinaus aufnehmen. Neben dem Vorstandsvorsitzenden (CEO), Keegan Viscius, soll somit auch Finanzvorstand (CFO) Dr. Andreas Schillhofer, seit 1. Juni 2019 Mitglied des Vorstands [wir berichteten], bereits frühzeitig und längerfristig an das Unternehmen gebunden werden. Damit soll eine kontinuierliche und zielgerechte Umsetzung der Unternehmensstrategie gewährleistet werden, die im Wesentlichen auf drei Säulen basiert: Erstens die weitere Steigerung der Qualität des Portfolios durch einen klaren Fokus auf die Kernmärkte des Unternehmens und den sukzessiven Verkauf von Immobilien, die nicht oder nicht mehr dem strategischen Anforderungsprofil entsprechen. Zweitens soll der Umbau zu einem nachhaltigen Unternehmen weiter beschleunigt werden. Drittens wird eine konsequente Verbesserung der Unternehmensplattform mit geringerer Komplexität und höherer Effizienz verfolgt, um auch weiterhin für all unsere Stakeholder Wert zu generieren.