CA Immo begibt 175 Mio. Euro Unternehmensanleihe 2017-2024

CA Immo begibt eine Unternehmensanleihe mit einem Volumen von 175 Mio. Euro und einer Laufzeit von sieben Jahren. Der Kupon der fix verzinsten Anleihe liegt bei 1,875%, die Stückelung bei 1.000 Euro. Die Anleihe kann von Privatanlegern in Österreich vom 17. bis 21. Februar 2017 (vorzeitiger Zeichnungsschluss vorbehalten) in österreichischen Kreditinstituten gezeichnet werden.

.

Wir informieren Sie per

E-Mail sobald es Neuigkeiten zu Ihrem Thema gibt. CA Immo

Die Anleihe wird im Geregelten Freiverkehr an der Wiener Börse notieren. Die internationale Ratingagentur Moody's Investors Service Ltd. bewertet die Anleihe mit einem Investment Grade Rating von Baa2.



„Mit der Emission der Anleihe haben wir frühzeitig eine zentrale Aufgabenstellung des Jahres 2017 erfolgreich umgesetzt. Durch diese weitere Optimierung unseres Verbindlichkeitenprofils können wir möglichen Änderungen des Zins- und Marktumfeldes gestärkt entgegenblicken. Darüber hinaus führt diese Transaktion zu einer weiteren Steigerung der nachhaltigen Profitabilität des Konzerns", so Dr. Hans Volckens, CFO von CA Immo.



Der Emissionserlös soll vorrangig zur Umschuldung von besicherten Finanzierungen mit weitgehend variabler Verzinsung sowie zur Substitution von geplanten Bankfinanzierungen dienen. Neben einer weiteren Reduktion der durchschnittlichen Fremdkapitalkosten führt diese Transaktion laut CA Immo sowohl zu einer Verbesserung des Laufzeitenprofils als auch zu einer Erhöhung der Quote der zinsgesicherten Finanzverbindlichkeiten.



Die Transaktion wurde von der Erste Group Bank AG und der Raiffeisen Bank International AG als Joint-Lead Manager und Bookrunner begleitet.