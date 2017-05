Ca Immo auf Wachstumskurs

CA Immo hat im ersten Quartal 2017 seine Mieterlöse um neun Prozent auf 43,8 Mio. Euro gesteigert. Diese positive Entwicklung konnte im Wesentlichen durch die Akquisition der Millennium Towers in Budapest sowie den Erwerb der Minderheitsbeteiligung von Joint Venture Partner Union Investment und dem damit verbundenen Mietzuwachs erreicht werden. Unterm Strich wiesem die Österreicher einen Konzerngewinn von 23,2 Mio. Euro – das ist um 76 Prozent mehr als im Startquartal 2016.Das Ergebnis je Aktie belief sich zum Bilanzstichtag auf 0,25 Euro je Aktie (2016: 0,14 Euro je Aktie).

„Das 1. Quartal zeigen, dass die gesetzten Maßnahmen greifen. Diese positive Entwicklung soll vor allem durch die beschleunigte Monetarisierung unserer Landreserven in München, Frankfurt und Berlin weiter an Dynamik gewinnen. Ein wichtiger Schritt in diese Richtung ist unter anderen der in der heutigen Aufsichtsratssitzung gefasste Beschluss für die Realisierung des Projekts Tower ONE, eines weiteren qualitativ hochwertigen Büroturms in Frankfurt. Darüber hinaus ist geplant, das derzeit ideale Marktumfeld für selektive Verkäufe zu nutzen. So haben wir im Zuge unserer strategischen Bereinigung von Minderheitsbeteiligungen im Bestandsgeschäft gemeinsam mit den beiden Joint Venture-Partnern PPG und WPV die Entscheidung getroffen, einen Verkauf des Büroturms Tower 185 in Frankfurt, an dem CA Immo derzeit einen 33% Anteil hält, zu evaluieren“, so Frank Nickel, CEO von CA Immo.



Einstieg in Wohn-Developments

Die Expansion der Immobilienportfolien in den Kernstädten bildet den strategischen Fokus, um das zentrale Ziel der CA Immo weiter zu verfolgen: die kontinuierliche Steigerung der nachhaltigen Ertragskraft und – damit verbunden – der Dividende für unsere Aktionäre. Die eigene Entwicklung von hochqualitativen Büroimmobilien in den Kernmärkten der CA Immo als organischer Wachstumstreiber mit Schwerpunkt Deutschland wurde in den letzten Quartalen beschleunigt. Die Monetarisierung der vorhandenen Landreserven, im Wesentlichen in innerstädtischen Lagen in München, Frankfurt und Berlin situiert, soll weiter an Dynamik gewinnen.



Vor diesem Hintergrund prüft das Unternehmen, wie angekündigt, die optimale Nutzung der vorhandenen Landreserven. Diese Prüfung umfasst auch die Frage, ob für Wohnen gewidmete Flächen in Zukunft eigenständig entwickelt und dann abverkauft werden sollen. Diese Erweiterung der operativen Tätigkeit könnte nach aktuellem Planungsstand ein zusätzliches Entwicklungsvolumen von über 1 Mrd. Euro über die kommenden 10 Jahre bedeuten. Zusammen mit weiteren Optimierungsmöglichkeiten im gewerblichen Segment könnte sich über diesen Zeitraum ein Entwicklungsvolumen von über 4 Mrd. Euro eröffnen.