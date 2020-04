CA Immo baut Portfolio am Potsdamer Platz aus

CA Immo hat die Mulit-Tenant-Immobilie „Am Karlsbad 11“ am südlichen Ende des Berliner Büroteilmarktes Potsdamer Platz erworben. Laut Christof Altendorfer, Geschäftsführer der CA Immo Deutschland GmbH und Leiter Investment Deutschland, ist das Investment ein „strategischer Baustein“ für das Unternehmensportfolio in der Hauptstadt. "Es ergänzt insbesondere die drei in unmittelbarer Nachbarschaft liegenden Objekte (Königliche Direktion, Hallesches Ufer, Schöneberger Ufer) und eine Projektentwicklung (Grasblau) im Teilmarkt Potsdamer Platz Süd. Mit einem starken lokalen Team und einer hervorragenden Erfolgsbilanz bei der Vermietung sind wir zuversichtlich, das Potenzial des Gebäudes auszuschöpfen und die Immobilie nachhaltig zu repositionieren.“

