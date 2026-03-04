Zwei langfristige Mietverträge
CA Immo: Anna-Lindh-Haus ein Jahr vor Fertigstellung voll
CA Immo hat für das Berliner Büroprojekt Anna-Lindh-Haus eine Vorvermietungsquote von 100 Prozent erreicht. Zwei langfristige Verträge über insgesamt rund 16.700 m² sichern dem Projekt eine annualisierte Bruttomiete von 7,9 Mio. Euro. Der Einzug der Mieter ist für die erste Hälfte des Jahres 2027 geplant. Mit dem Abschluss sind zugleich alle aktuell in Berlin im Bau befindlichen Projekte des Unternehmens mit insgesamt rund 62.500 m² Bürofläche vollständig vorvermietet.
Nach dem erst kürzlich abgeschlossenen langfristigen Mietvertrag über rund 11.500 m² im Revitalisierungsprojekt Karlsgärten nahe dem Potsdamer Platz ist die erfolgreiche Vermietung im Anna-Lindh-Haus der nächste große Vermietungserfolg von CA Immo in Berlin. Die Vermietungen unterstreichen die anhaltend starke Nachfrage nach hochwertigen Büroflächen in erstklassigen Lagen sowie die Fähigkeit von CA Immo, Vermietungen erfolgreich umzusetzen und profitable Entwicklungen voranzutreiben. Gleichzeitig belegen sie das kontinuierliche Wachstum der Marktmieten und das Renditepotenzial im gesamten CA-Immo-Portfolio.
Die zukünftigen Büromieter im Anna-Lindh-Haus, in der Jean-Monnet-Straße 10, sind bonitätsstarke Unternehmen aus verschiedenen Branchen, darunter die wachstumsstarke Technologie- sowie die Energieinfrastrukturbranche. JLL fungierte als exklusiver Vermietungsberater für CA Immo.
„Die erfolgreiche Vorvermietung des Anna-Lindh-Hauses ist ein weiterer Meilenstein in der aktiven Entwicklungspipeline von CA Immo in Berlin. Mit einem Flächenvolumen von rd. 62.500 m² im Bau haben wir nun vorzeitig, noch vor Fertigstellung, eine 100%ige Vorvermietungsquote für alle drei Projekte erreicht. Dieser Erfolg belegt, dass es nach wie vor einen großen Stamm institutioneller Nutzer gibt, die sich langfristig für Büroflächen in erstklassigen Class-A-Immobilien mit hoher Nachhaltigkeitsausstattung, Qualitätszertifizierung und ausgezeichneter Erreichbarkeit entscheiden. CA Immo verfügt hierfür über die richtige Portfolioausrichtung sowie über ein internes Team, das diese Nachfrage zu attraktiven Konditionen bedienen kann“, sagt Keegan Viscius.
Direkt gegenüber dem wichtigsten Verkehrsknotenpunkt Berlins auf der Nordseite des Hauptbahnhofs gelegen und umgeben von kommerziellen, kulturellen und staatlichen Einrichtungen wird das Anna-Lindh-Haus das erste in Holzhybridbauweise errichtete Bürogebäude in der Europacity sein. Das von Dorte Mandrup Architects entworfene Objekt wird ein Class-A-Bürogebäude mit ikonischer Architektur, einem hellen und warmen Innenraumambiente sowie einer repräsentativen Lobby. Zudem bietet es neben flexiblen Büroflächen einen begrünten Innenhof und mehrere Dachterrassen sowie ein öffentliches Café und Restaurant im Erdgeschoss.
Durch die Holz-Hybrid-Konstruktion wird der CO₂-Ausstoß etwa 30 Prozent unter dem eines Standardgebäudes liegen. Das Anna-Lindh-Haus wird durch eine vollständige Elektrifizierung im Betrieb CO₂-neutral sein; der Energiebedarf wird rund 70 Prozent unter dem eines vergleichbaren Gebäudes liegen. Rund 20 Prozent des Stroms sollen vor Ort über Photovoltaikanlagen auf dem Dach erzeugt werden, und 100 Prozent des Regenwassers können wiederverwendet werden.
Die Immobilie wird gemäß EU-Vorschriften als Niedrigstenergiegebäude (nearly zero energy building, nZEB) ausgeführt und soll die Kriterien der EU-Taxonomie erfüllen, um als „Do No Significant Harm“ eingestuft zu werden. Darüber hinaus werden die Zertifikate DGNB, WELL Core und WiredScore jeweils in Platin angestrebt.
Da 100 Prozent der aktiven Entwicklungspipeline von CA Immo – darunter zwei Projekte im Teilmarkt Europacity – bereits vor Fertigstellung vollständig vermietet sind und eine anhaltend starke Nachfrage nach nachhaltigen Class-A-Büroflächen erwartet wird, plant CA Immo drei weitere Entwicklungen im Teilmarkt Europacity.
Dazu zählen das Alexander-von-Humboldt-Haus mit direkter Wasserlage und einer Gesamtfläche von 6.500 m², dessen Baubeginn im Jahr 2026 möglich ist, sowie zwei weitere Projekte mit einer Gesamtfläche von rund 28.800 m² und einem voraussichtlichen Baubeginn in den Jahren 2029/2030. Darüber hinaus sind weitere Maßnahmen zur Verbesserung des öffentlichen Raums rund um den Europaplatz geplant. Dazu gehören eine umfassende Begrünung des Platzes sowie der umliegenden Straßen Heidestraße und Jean-Monnet-Straße.