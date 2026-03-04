CA Immo: Anna-Lindh-Haus ein Jahr vor Fertigstellung voll

CA Immo hat für das Berliner Büroprojekt Anna-Lindh-Haus eine Vorvermietungsquote von 100 Prozent erreicht. Zwei langfristige Verträge über insgesamt rund 16.700 m² sichern dem Projekt eine annualisierte Bruttomiete von 7,9 Mio. Euro. Der Einzug der Mieter ist für die erste Hälfte des Jahres 2027 geplant. Mit dem Abschluss sind zugleich alle aktuell in Berlin im Bau befindlichen Projekte des Unternehmens mit insgesamt rund 62.500 m² Bürofläche vollständig vorvermietet.

