CA Digital mietet rund 825 m² Büro- und Praxisflächen in Hilden

Neue Mieter in der Walder Straße 53 sind die auf digitale Behandlungslösungen in der Kieferorthopädie spezialisierte CA Digital GmbH und eine kieferorthopädische Zahnarztraxis. Avison Young hat die rund 825 ² Büro- und Praxisfläche in Hilden bei Düsseldorf vermittelt. Eigentümer der Immobilie ist der Offene Immobilien-Publikumsfonds WestInvest InterSelect.

.

Rund 425 m² der neu angemieteten Fläche entfallen auf CA Digital. In der Walder Straße ist CA Digital bereits seit 2016 auf rund 1.000 m² ansässig. Durch den Abschluss des neuen Mietvertrags schafft das Unternehmen nun deutlich mehr Platz für seine Mitarbeiter.



Weitere 400 m² im Bürokomplex hat der Mitgründer und Geschäftsführer der CA Digital, Dr. Yong-min Jo, für seine private kieferorthopädische Praxis angemietet. Diese wird zur Patientenbehandlung als auch als Schulungsakademie für CA Digital genutzt.



Das Gebäude umfasst insgesamt rund 8.500 m². Es ist zentral in Hilden gelegen und sehr gut angebunden. In der Umgebung befinden sich zahlreiche Einkaufsmöglichkeiten und Restaurants.