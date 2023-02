C&A bezieht wieder auf der Hamburger Mö Stellung

C&A is back: Der Textilfilialist wird wieder mit einem Shop in der Mönckebergstraße vertreten sein. Wie verschiedene Informationen vor der Jahreswende vermuten ließen [wir berichteten], sicherte sich C&A jetzt die ehemaligen Flächen von Appelrath-Cüpper. Der Mietvertag wurde laut C&A im Januar unterzeichnet.

.

„Wir freuen uns daher sehr, dass C&A mit seinem neuen Filialkonzept und damit verbundenen Einkaufserlebnis für unsere Kunden auf Hamburgs beliebteste Shoppingmeile zurückkehrt.“, so Jason Morgan, Chief Operating Officer bei C&A Europa.



C&A war bis Mai letzten Jahres in der Mönckebergstraße 9 vertreten. Der jahrelange Standort war allerdings stark in die Jahre gekommen und weicht nun einem Mixed-Use-Development von Redevco [wir berichteten]. Der Modefilialist entschied sich in der Folge für einen Pop-up-Laden in der Gerhofstraße und unterzeichnete nun den Mietvertrag für die Flächen des ehemaligen Appelrath-Cüpper-Store in der Mönckebergstraße 15, um wieder dauerhaft in der 1A-Lage vertreten zu sein. Die Verkaufsfläche von 3.000 m² im Haus Hanse verteilt sich über drei Geschosse. Wann die Filiale ihren Betrieb aufnimmt, ist aktuell noch nicht bekannt.



Für Michael Böttcher Geschäftsführer des Immobilienmanagers Miehlmann Hertz, der den Mietvertrag begleitet hat, ist der Neuzugang sowie die rege Nachfrage ein Beleg dafür, dass die Mönckebergstraße im Herzen von Hamburg auch zukünftig ein fester Bestandteil eines agilen und modernen Einzelhandels sein wird. Seit der Corona-Pandemie leidet die Top-Lage unter einer spürbar geringeren Frequenz, die sich nur langsam erholt.