BWI bezieht zukünftig 5.000 m² in Berlin Adlershof

Seit Dezember 2017 ist die BWI GmbH (BWI) Mieter an der Rudower Chaussee 13 im Europa-Center Adlerduo. Aufgrund steigenden Platzbedarfes erweitert man zum 01.12.2019 seine Büroflächen im gleichen Gebäude um 1.250 m². Bereits drei Monate vorher wird die letzte freie Fläche von 980 m² in der dritten und vierten Etage des Gebäudes Ecowiss bezogen. Insgesamt nutzt die BWI somit ca. 5.000 m² Bürofläche in beiden Europa-Center Immobilien.

