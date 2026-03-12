BWH wächst kräftig – 430 neue Häuser und Projekte schieben die Expansion an

BWH Hotels setzt den Expansionskurs fort: 2025 legte das Netzwerk weltweit um fünf Prozent zu und kommt nun auf mehr als 4.000 Hotels. Besonders dynamisch entwickelt sich die Pipeline in Nordamerika, Südostasien und im Mittleren Osten. Rückenwind liefert laut des Hotelunternehmens auch das Loyalty-Programm mit 66 Millionen Mitgliedern.

.

BWH Hotels International hat 2025 weltweit mehr als 200 neue Hotels eröffnet und zugleich über 230 weitere Projekte in der Pipeline. Damit summiert sich das Portfolio inzwischen auf mehr als 4.000 Hotels mit über 330.000 Zimmern in 100 Ländern. Der Schwerpunkt liegt weiterhin in Nordamerika mit 2.289 Häusern und in Europa mit 1.216 Standorten. In Asien betreibt die Gruppe 161 Hotels mit zusammen mehr als 30.000 Zimmern. Der Gesamtumsatz erreichte 2025 rund 8,5 Mrd. US-Dollar.



Ein wesentlicher Wachstumstreiber bleibt das internationale Vertriebsnetz samt Bonusprogramm: Rund 66 Millionen Mitglieder sind inzwischen an das Loyalty-System von BWH gebunden. Für die kommenden Jahre rücken vor allem Südostasien und Lateinamerika in den Fokus. In Indien, Südkorea und Vietnam sieht die Gruppe zusätzlichen Bedarf an internationalen Marken im gehobenen Segment, während in Lateinamerika vor allem Freizeitdestinationen an Bedeutung gewinnen.



Am stärksten bleibt die Entwicklung in Nordamerika, wo rund 165 Projekte geplant sind. Im Mittleren Osten treibt BWH parallel elf neue Hotelvorhaben voran. In Saudi-Arabien ist der Ausbau auf insgesamt 70 Hotels Teil einer langfristigen Investitionsstrategie.



Auch im Markenportfolio gewinnt die Gruppe an Gewicht: Mit WorldHotels, der BW Signature Collection und der BW Premier Collection ist BWH nach eigenen Angaben inzwischen die Nummer zwei unter den Soft-Brand-Betreibern. Innerhalb von WorldHotels standen zuletzt vor allem Konzepte rund um Wellness, Spa und Glamping im Mittelpunkt.