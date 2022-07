BWH kündigt neues Sure Hotel in Hilden an

Sure Hotels wächst mit einem weiteren Hotel. Von August 2022 an erweitert das künftige Sure Hotel by Best Western Hilden-Düsseldorf das Portfolio der BWH Hotel Group Central Europe in Deutschland. Das bisher als Amber Hotel Hilden bekannte und in der Schwanenstraße 27 gelegene Haus stammt aus dem Portfolio der Obotritia Hotel SE, zu der auch das Best Western Plus Hotel Bautzen gehört.

.

Holger Thieme, der das Bautzener Best Western Hotel viele Jahre als Direktor begleitet hatte und heute bei Obotritia operativ für das Management aller Hotels verantwortlich zeichnet, betreut nun die Integration des Hildener Vier-Sterne-Hauses in die Markenfamilie Sure Hotels. Als Direktor vor Ort ist weiterhin Holger Lachmann zuständig, der bereits seit 20 Jahren im Haus tätig ist und es seit 18 Jahren führt. Nach seiner Schließung im Juli 2021, bedingt durch die Hochwasserkatastrophe in Nordrhein-Westfalen, wird das 93-Zimmer-Hotel nach umfassender Renovierung voraussichtlich im August 2022 wieder eröffnen und als Sure Hotel von der weltweiten Vertriebspower, von zentralen Marketingaktivitäten und den globalen Partnerschaften der BWH Hotel Group profitieren. Zu ihr gehören die Markenfamilien Best Western Hotels & Resorts, WorldHotels Collection und Sure Hotels. Die im Jahr 2016 eingeführte Markenfamilie SureStay Hotel Group, die in Europa als Sure Hotels geführt werden, ist eine global stark wachsende Hotelmarke der Drei- bis Vier-Sternekategorie mit bodenständiger, authentischer Atmosphäre, in der sich Gäste auf guten Komfort und geprüfte Qualität verlassen können.



Nachdem das ehemalige Amber Hotel Hilden im Juli 2021 von der Hochwasserkatastrophe in Nordrhein-Westfalen betroffen war, ist der Hotelbetrieb geschlossen worden, um umfassende Instandsetzungsmaßnahmen und Renovierungen durchzuführen. Neben dem Lobbybereich wurden auch das Restaurant und die Tagungsräume im Erdgeschoss wieder hergestellt und mit neuer Technik ausgestattet.



Das künftige Sure Hotel by Best Western Hilden-Düsseldorf liegt zentral in der Innenstadt von Hilden, südöstlich der nordrhein-westfälischen Landeshauptstadt Düsseldorf. Neben 93 Zimmern stehen neben den neu gestalteten öffentlichen Bereichen mit Lobbybar und Restaurant weiterhin acht renovierte, klimatisierte Tagungsräume für bis zu 175 Personen zur Verfügung. Durch ihre verkehrsgünstige Lage gehört Hilden zu den am dichtesten besiedelten Kommunen Deutschlands, die heute nicht nur von Großunternehmen geschätzt wird, sondern auch kleinen und mittelständischen Unternehmen gute Rahmenbedingungen bietet. Vom Hotel aus erreichen Gäste die Hildener Fußgängerzone in wenigen Minuten und können dort Straßencafés und Biergärten sowie den nahegelegenen Stadtpark entdecken.